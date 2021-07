Genstarter kulturen

Vinderne af Kontras fodbolddart-konkurrencer i Brøndbyøster: Younes, Sylvester, Nova og Dua ses her med frivillig og dommer Hajg Zanazanian. Foto: Morten Kjeldsgaard Foss

BRØNDBY. Corona-epidemien har været hård ved kulturlivet. Nu vil Kontra - Brøndbys Kulturklub være med til at få de kulturelle aktiviteter i byen op at køre igen

Af Robert Hendel

Aflyst. Sådan har der stået ud for mange arrangementer i halvandet år på grund af risikoen for coronasmitte.

Nu er Danmark så småt ved at åbne sig igen, og det betyder, at der atter kan komme gang i de kulturelle aktiviteter. Det mærker de i Brøndby, hvor en af de lokale kulturforeninger i løbet af sommeren byder på en række gratis kultur– og idrætsbegivenheder for børn og voksne i kommunens tre bydele.

Kontra – Brøndbys Kulturklub arrangerede i sidste uge Bold- og Legedage på Atletikbanen ved Brøndbyvester Skole, og om søndagen rykkede arrangementet over på græsplænen ved Brøndbyøster Skole. Her kunne børn og unge i løbet af dagen deltage i boldspil og forskellige fodboldworkshops af Ibrahim fra IM Skills & Performance.

– Vi har kun haft få uger til at planlægge, så der er blevet løbet stærkt i dagene op til. Men de frivillige har været helt fantastiske, og det har været det hele værd, fortæller Sylwia Tawadrous, der er forkvinde i Kontra – Brøndbys Kulturklub.

I dagene efter arrangementet har hun fået en del positive tilbagemeldinger fra folk, der har sat pris på mulighed for igen at kunne mødes på kryds og tværs i den danske sommer.

– Der var mange fra den første familiedag i Brøndbyvester som også deltog dagen efter i Brøndbyøster, og henover weekenden har der været over 500 deltagere. Det er fedt at opleve og vide at Kontra er med til at genstarte kulturen og dyrke byens fællesskab, siger Sylwia Tawadrous.

Konta arrangerer to nye begivenheder allerede i den kommende weekend. Lørdag den 31. juli er der udendørskoncert på græsplænen foran Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster, hvor Kontra byder på lørdagsbar med livemusik fra lokale undergrunds-kunstnere og unge musikere fra det københavnske vækstlag. Dagen efter er der rundbold og rullehockey på programmet. Det sker på boldbanen bag Nørregårdsskolen, hvor forskellige hold vil dyste om Brøndby-mesterskabet i rundbold 2021.