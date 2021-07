Frisk luft på nye cykler

Ældrecenter Hvissinge fik mandag formiddag overrakt en på 20.000 kroner til prijektet ’Flere cykelture til plejehjemsbeboere’. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Ældrecenter Hvissinge fik mandag overrakt en check på 20.000 kroner, som er øremærket cykelture for beboerne

Af Robert Hendel

I flere år har frivillige sørget for, at beboerne på Ældrecenter Hvissinge får vind i håret.

Mandag fik initiativet en økonomisk håndsrækning fra Nordea-fonden på 20.000 kroner, som skal gå til nye cykler til projektet “Flere cykelture til plejehjemsbeboere”. Her kom Mikkel Nygaard, der er filialdirektør i Nordea i Glostrup forbi med en check og et par friske cykelben, som fragtede to beboere rundt i Glostrup.

– Vejret var helt i top, så det var skønt at være på cyklen, men det bedste var nu reaktionen fra de ældre, fortæller Mikkel Nygaard.

Han mener, at pengene er givet godt ud, fordi det betyder noget for beboerne, samtidig med at de får noget frisk luft. Det samme mener en af de frivillige cykelpiloter, som var mødt op til overrækkelsen af pengene.

– Jeg oplever selv, at jeg får både frisk luft og motion. Beboerne er utrolig glade, og jeg får skønne tilbagemeldinger, når jeg afleverer borgerne. Det er en win-win-situation for alle, siger 77-årige Niels Johnsen, der for to og et halvt år siden meldte sig som frivillig i Cykelpilot-korpset.

Her kom han med, fordi han havde set, at man i kommunen savnede cykelpiloter.

– Jeg kørte jo allerede selv på min cykel, så det var oplagt. Så blev jeg bidt af det, da jeg kom herned, siger Niels Johnsen, der har tænkt sig at fortsætte, så længe helbreddet tillader det.