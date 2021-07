Fodboldskole giver nye færdigheder

August i en øvelse, hvor spillerne skulle lære at vende med en bold. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk. Pro fodboldskole gav nye færdigheder til 139 drenge og piger mellem seks og 15 år i sidste uge i Vallensbæk. Noget, vi kan tage med os hjem til vores klubber, lyder det fra deltagerne

Af Jesper Ernst Henriksen

På trods af sommerferien var der masser af aktivitet omkring Vallensbæk Idrætsanlæg i sidste uge, da Pro Fodboldskole afholdt den årlige fodboldskole. Her var der rekordmange deltagere med 139 piger og drenge mellem seks og 15 år.

– Jeg tror, vi havde regnet med halvdelen, fortæller Danny Olsen, der er ansvarlig for fodboldskolen.

Især er der flere piger på fodboldskole end normalt.

– Vi har ni forskellige hold, to pigehold og syv drengehold. Det er super fedt, at vi har så mange piger, der bakker op. De andre år har vi måske haft en håndfuld piger, som har spillet med drengene, siger Danny Olsen.

Seriøs først

På fodboldskolen har børnene to træninger hver dag. én om formiddagen, så en god, lang pause og så en træning om eftermiddagen. Træningerne er cirka halvanden time lange.

– Det er basal fodbold. Du skal blive bedre til at lave afleveringer, du skal blive bedre til at drible, du skal blive bedre til at spille sammen som et hold. Vi vil gerne træne fodbold hele tiden. Det skal ikke gå for meget op i leg og hygge. Vi er her, fordi vi skal lære noget, men samtidig kan vi godt have det sjovt. Når vi træner, så træner vi for at blive bedre, siger Danny Olsen.

Det har været glade børn, han har set hver dag på fodboldskolen.

– De kommer ud at røre sig, og for de fleste børn er det noget, de rigtig godt kan lide. Så det er rigtig mange glade børn vi har på fodboldskolen, siger han.

Han kan også sagtens se en udvikling.

– Det giver sindssygt meget at være på fodboldskole. Nogle børn har måske kun en træning om ugen, når de så har ti træninger i træk, så udvikler de sig, siger han.

Specifik træning

Et af børnene på fodboldskolen er Olivia. Hun har været glad for træningen.

– Det har været godt. Vi har lavet mange tekniske øvelser, skydeøvelser og har spillet kamp. Det har været lærerigt og sjovt, siger hun.

Hun kan godt bruge træningen, når hun skal tilbage til sin klub.

– Det er noget andet jeg lærer end i vores egne træninger. Jeg har også været med nogle andre år. Det har været sjovt og jeg har lært meget, siger hun.

Også August, der normalt spiller i HIC, har haft en god uge.

– Det har været fedt. Vejret har været lidt blandet, men træningen har været god. Øvelserne har været meget konkrete og givet mig nogle individuelle færdigheder, siger han.

Han er normalt forvarsspiller, så det har været i fokus i løbet af ugen.

– Vi har lært, hvordan man skal bevæge sig i en forsvarskæde. Teknisk har vi lært noget om hvordan man modtager bolden og spiller den videre. Vi har lært ting, ud fra hvilken position vi spiller, så det er helt klart noget, jeg kan bruge, siger han.