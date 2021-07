Farvel efter 30 år som leder

Annette Belling går på pension efter 30 år som skoleleder på Vallensbæk Skole.

Vallensbæk. Distriktsleder Annette Belling blev fejret med en afskedsreception på Vallensbæk Skole forleden, da hun har valgt at gå på pension efter 30 år i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

’Nu er timen til ende, og fra skole vi gå. Hvad vi lærte derhenne, skal vi nok huske på.’ Sådan lød det fra idrætssalen på Vallensbæk Skole i denne uge. Det var ikke en sang for afgående elever, men for distriktsleder Annette Belling, som holdt afskedsreception, da hun har valgt at gå på pension efter 30 år som skoleleder på Vallensbæk Skole.

Annette blev fejret af en idrætssal fyldt med familie, kolleger og bekendte, som var mødt op for at sige tak for de mange gode år og for godt kollegaskab og samarbejde gennem årene. Der blev holdt taler og udbragt mange skåler for skolelederen, som også selv havde et par ord at sige.

Da Annette Belling blev spurgt om, hvad hendes filosofi havde været i sit lange arbejdsliv på Vallensbæk Skole, var hun ikke i tvivl:

– Hver dag skal være en god dag for børn og voksne i Vallensbæk Kommune. Det er rammen, sagde hun.