Fars Køkkenskole flyttede udenfor

Corona-restiktionerne og det gode vejr betød madlavning over bål.

Vallensbæk. Fars Køkkenskole blev til Fars Bålmad, da de flyttede undervisningen ud af skolekøkkenerne og ud i Vallensbæks natur

Af Jesper Ernst Henriksen

Der blev bagt pandekager over bål i høj solskin forleden, da Fars Køkkenskole for sidste gang inden sommerferien kunne invitere Vallensbæks børn og fædre til bål-madlavning ved Bækkehuset i Vallensbæk.

Denne gang var det børn fra Egholmskolen, der skulle træne madfærdigheder med deres fædre, og siden det var sidste gang, var der gjort klar til en tre-retters festmenu, som stod på pariserfisk, kalkunstroganoff og grønne pandekager, der alt sammen blev tilberedt over bål.

Normalt foregår Fars Køkkenskole i skolekøkkenerne på Vallensbæks tre folkeskoler, men forårets restriktioner kaldte på alternative løsninger – så al madlavning blev i maj og juni rykket ud til Bækkehuset, hvor børn og fædre kunne boltre sig i naturlige omgivelser. Og det skabte gode resultater, siger Stine Madsen fra Fars Køkkenskole:

– Der opstod meget hurtigt et fællesskab på holdene. De udendørs rammer og bålet var virkelig med til at samle deltagerne og holde interessen for den fælles madlavning. Man havde ikke længere hvert sit komfur, men et fælles bål.

For at give børnene mulighed for at prøve kræfter med de forskellige opskrifter, lavede Fars Køkkenskole en ’køkken-karusel’, som bestod af tre stationer – en for hver ret – hvor alle børnene skulle arbejde med en opskrift i 10 minutter, før de overleverede den til næste gruppe, og gik videre til den næste opskrift.

FAKTA: Fars køkkenskole

Fars Køkkenskole er et madlavningskursus for forældre og deres børn, der går i 2.-4. klasse. Her bliver de undervist i at tilberede varierede hverdagsretter, som er nemme at lave i en travl hverdag. Det er et projekt under Køkkentrappen i Vallensbæk Kommune, som arbejder målrettet med at give børn og unge kompetencer til selv at kunne gå i køkkenerne, og styrke de gode madvaner.

Det er allerede nu muligt at melde sig til efterårets hold på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.