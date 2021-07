Bruun Rasmussens lager flytter til Glostrup

Foto: Bruun Rasmussen Auctioneers

GLOSTRUP. Bruun Rasmussen Kunstauktioner vil den 23. august slå dørene op for et større og mere moderne lager i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra den 23. august kan Bruun Rasmussens kunder se frem til at blive budt velkommen i nye og opgraderede lagerfaciliteter. Auktionshuset vil nemlig henover efteråret flytte samtlige genstande fra deres nuværende lager på Baltikavej 10 i Nordhavn til deres nye adresse på Paul Bergsøes Vej 16 i Glostrup. Udlejeren er Einer Kornerup A/S, der har stået for istandsættelsen af de nye og mere moderne lokaler.

– Hos Bruun Rasmussen ser vi frem til at etablere et større og mere moderne lager i Københavnsområdet, som er let tilgængeligt. Grunden er, at vi ønsker at gøre det bedre og nemmere for vores kunder både at indlevere til auktion efter aftale og få udleveret deres køb samt have mulighed for langtidsopbevaring. Med en central beliggenhed og tæt på motorvejsnettets placering er Glostrup det helt oplagte sted. Bruun Rasmussen er en virksomhed i vækst, hvorfor vi naturligvis også ser det nødvendigt at opgradere vores logistisk i koncernen, udtaler Bruun Rasmussens administrerende direktør, Jakob Dupont.

Bruun Rasmussens eksisterende lager på Baltikavej 10 vil lukke ved årets udgang. Kunder kan dog stadig besøge Bruun Rasmussen i Sundkrogsgade 30 i Nordhavn, hvor vurderinger, kundeservice og daglig administration stadig foregår.