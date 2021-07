Brugte ferieuge på håndboldskolen

38 drenge og piger var i første uge af sommerferien på Håndboldskole i Brøndby. Foto: BHK

BRØNDBY. Når folkeskolen går på sommerferie, så åbner Brøndby Håndboldklub for håndboldskolen. Her er både plads til seriøs træning og til at danne venskaber på tværs af hold

Af Jesper Ernst Henriksen

De sidste mange år – med sidste år som en kedelig coronaundtagelse – har Brøndby Håndboldklub afholdt håndboldskole i den første uge af skolernes sommerferie.

I år deltog 38 drenge og piger i alderen 10 til 13 år i den fire dages håndboldskole med træning hver dag fra 9 til 15. Deltagerne var fra Brøndby, Hvidovre, Glostrup og Vallensbæk.

– Det er dejligt, at spillere fra mange klubber gerne vil deltage i vores håndboldskole, siger formand Conny Christensen og ofrtsætter:

– Jeg tror, det skyldes, at vi har mange gode instruktører, ti i alt, både erfarne og helt unge, der frivilligt bruger fire dage af deres ferie på at kunne gennemføre håndboldskolen.

Seriøs og social

Håndbold skolen blev afviklet i Schneeklothhallen, græsplænen udenfor Schneeklothhallen og i Stadionhallen. Der blev trænet i teknisk og taktisk i mange af håndboldspillets kategorier som presspil, krydsspil, finter, skudteknik samt faldteknik, skadesforebyggende træning og selvfølgelig målmandstræning.

Håndboldskolen afsluttedes med en miniturnering, hvor spillerne blev blandet drenge/piger og aldersmæssigt. Det er altid fantastisk at afslutte med at vise, at man har lært noget.

Håndboldskolen vægter også det sociale højt, så den sidste dag bød også på et flødebolleløb – spurttræning kombineret med lidt snold.

– Det virker til, at alle har både hygget sig og udviklet sig rent håndboldmæssigt. Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at deltage igen næste gang. Jeg vil også gerne sige tak til de lokale sponsorer, der har støttet med frugt og juice, siger håndboldskolekoordinator Mia Larsen.

Håndboldskolen starter, når skolerne går på sommer ferie. Men for de otte til ni-årige er det lige omvendt. I weekenden 7. – 8. august holder Brøndby Håndboldklub håndboldskole for dem – lige inden skolernes sommerferie slutter. Her er det fortsat muligt at tilmelde sig.