Brandfolk bankede søm i ny fane

Der blev slået søm i fanestangen. Foto: Ib Ketler, Danmarks-samfundet.dk

BRØNDBY. BrandFolkenes Cancerforening har fået ny fane. Det blev markeret med, at fanestangen blev tre søm rigere

Af Robert Hendel

Da BrandFolkenes Cancerforening havde generalforsamling i Kirkebjergkvarteret i Brøndby, blev foreningens nye fane indviet.

Fanen har foreningen fået fra Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus i Brøndby, og med indvielsen blev der slået søm i fanestangen. Det første søm blev banket på plads for Hendes Majestæt Dronningen. Det stod Ebbe Ravn fra Danmarks-Samfundet for.

Jan Winter, som er næstformand i BrandFolkenes Cancerforening slog søm nummer to i for fædrelandet, mens foreningens formand, Tommy Bækgaard Kjær sørgede for at sætte det sidste søm i stangen.

Han ser Dannebrog som et samlingspunkt for medlemmerne i deres sygdomsbekæmpende arbejde. Samtidig mener han, at det har stor betydning for alle danskere, når de taler om kultur, historie, ligesom flaget markerer danskheden.