Boulevarden i Vester

DEBAT.

Af Henning S. Frandsen, Sandbjerggårdsvej 41, Brøndby

Det er positivt, at kommunens mangeårige borgmester Kjeld Rasmussen nu bliver hædret. Tidligere har der desværre ikke været tradition for i Brøndby Kommune at hædre de personer, der har betydet noget for Kommunens udvikling.

Derimod er det trist, at ’Boulevarden’ fortsat skal være en kommunal højhastighedsvej, hvor den skiltede hastighedsbegrænsning sjældent overholdes, idet der ikke er nogen konsekvenser.

Boulevarden burde vel netop være en vej, hvor kommunen kan gøre sin indflydelse gældende uden at skulle afvente Vejdirektoratet og politikerne på Christiansborg. Kommunen har her et efterslæb for effektivt at nedsætte hastigheden og dermed også reducere støjgener. Kreative løsninger specielt for Boulevarden nord for Holbækmotorvejen er påkrævede.

Det er lykkedes for andre af de storkøbenhavnske kommuner at bryde hastighedsspiralen. Måske Borgmesteren kunne lægge en af sine løbeture omkring Boulevarden for at opleve ”det gode liv” dér.