Borde af bæredygtig skovdrift

SPONSORERET INDHOLD: Vi taler meget oftere om bæredygtighed end vi hidtil har gjort det. Naturen er kommet et centrum for mange og hyppigere kan man finde debatter omkring skovdrift, forurening af vores skove m.m. Der er en bred måde at hjælpe til i det bæredygtige samfundsprojekt og en af dem vil være at gå efter at indrette bæredygtigt.

Det betyder at købe fra møbelproducenter der går op i at komme med bæredygtige produkter. Det betyder at du ligeledes undgår de ikke-bæredygtige selskaber og generelt tænker dig om når du køber ting og sager til din bolig.

Et sted at samle sig

Et af de vigtigste ting at kunne gøre i et hjem, er at samle sig med dem man bor med. Et stort sildebensbord med god plads til husstandens medlemmer vil man ikke gå galt i byen for. Sildebensbordet har et fint mønster i bordpladen som minder om det der på sigt skulle give navn til træmønstret.

Er man til en mere rustik form for stil, kan man også overveje et plankebord. Plankebordet er måske mere benyttet i mange hjem. Charmen i et plankebord kan komme fra at det ikke har det store mønster der pryder hele bordpladen. De mange detaljer der ligger i mønstret hos et sildebensbord er vidunderligt, men kan også blive for meget for visse.

Det er her at plankebordet tager hensyn gennem sin minimalistiske men stadig flotte overflade. Og det er også noget som man skal have med i overvejelsen når man køber et godt træbord. Ja det er solidt. Ja det er flot. Ja det kommer fra en producent som går op i bæredygtig skovdrift. Men hvis nogle nærer en form for sensitivitet overfor mange detaljer, så skal det jo også væres med i baghovedet ved bordvalg.

Intet forener bedre end bordet

Og borde har virkelig betydning for vores hverdag. I en gennemsnitshusstand kan man være uenig om hvad man skal lave om aftenen. Der er ikke de samme interesser eller lyster. Nogle vil spille videospil, andre vil læse en gammel, litterær klassiker. Man kan endda være uenig om maden. Skal den være vegetarisk? Vegansk? Skal man bestille ude?

Der er et hav af tilfælde i hverdagen hvor vi er adskilt grundet interesser, behov og verdenssyn. Men et spisebord har alle dage formået at samle os omkring noget, have en værdig samtale og planlægge hvad vi skal lave den kommende tid. Derfor er det vigtigt med et godt træbord.