Bøger til hængekøjen: Sport og bevægelse

Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase fra Glostrup Bibliotek anbefaler bøger til sommerlæsningen hver uge i juli. Foto: Birgitte Klæbel

GLOSTRUP. Hver uge i juli anbefaler Glostrup Bibliotek bøger til sommerlæsningen. Denne uge byder på et udvalg af bøger for børn og voksne, hvor sport og bevægelse fylder på den ene eller den anden måde

Af Nana Thejll Jakobsen & Gro Johanne Vase

Anbefalinger til voksne

Anbefalet af Nana Thejll Jakobsen

Caspar Eric:Nike

Gyldendal

Lad dig bevæge af dette moderne langdigt af digteren Caspar Eric. På fint og bevægende vis forsøger forfatteren at reflektere over hvad det betyder for ham at leve med et handicap (Cerebral Parese) i vores tid.

I denne uge udgiver Glostrup Bibliotek en helt ny tekst af Caspar Eric om atletik i forbindelse med “Den litterære sportssommer”. Klik dig ind på bibliotekets hjemmeside for at blive inspireret og bevæget af en vaskeægte sportstekst af en af Danmarks mest interessante unge digtere.

Jørgen Leth: Sportsdigte

Gyldendal

Ikonisk digtklassiker om blandt andet bordtennis og cykling. Kom med ud på landevejen og mærk vinden på kinderne når Jørgen Leth sætter ord på sportens poetiske væsen. Dette er en must-read for alle som elsker Tour De France eller som bare godt kan lide hverdagspoesi.

Karsten Wind Meyhoff (red.): Gå – en hyldest til vandringen

Gads forlag

En dejlig samling af tekster som hylder bjergvandring, storbyvandring og gåturen. Med tekster af alt fra den amerikanske naturelsker og “off grid pionær” Henry David Thoreau til vores egen gadevandrer Dan Turéll, får man indblik i det fænomen som mange af os har stiftet bekendtskab med det sidste års tid: vandringen.

Glæd jer til endnu flere litterære vandringer med Glostrup Bibliotek når vi er tilbage med vores populære gåture med litterært twist til efteråret. Hold øje med vores hjemmeside for datoer og billetter.

Læsekonkurrencer for både børn og voksne Denne sommer kan du deltage i bibliotekernes læsekonkurrence #barelæse: Del din læsestund via hashtagget #barelæse på Instagram inden 8. august og deltag i konkurrencen om at få lov til at gå amok i en boghandel for 3000 kr. Læs mere på bibliotekets hjemmeside. Børn mellem 6 og 15 år kan desuden deltage i Sommerbogen frem til den 21. august, hvor man skal læse tre bøger og løse 10 udfordringer. Der er flere præmier på højkant. Læs mere på bibliotekets hjemmeside, eller kom ned og få mere at vide på Glostrup Bibliotek.

Anbefalinger til børn og unge

Anbefalet af Gro Johanne Vase

Jesper Roos Jacobsen: Bækager Boldklub – tæsk og tuba

Carlsen

Denne sommer har det danske herrelandshold i fodbold kæmpet for at blive Europamestrer, men Bækager Boldklub kæmper for at blive jyske mestre. Der er fest og glade dage i den lille by, lige indtil træneren opdager, at alle på holdet undtaget reservemålmanden har skiftet til Team Herning. En underholdende og humoristisk bog til dem, der elsker fodbold. Fra ca. 6 år.

Sanne Munk Jensen: En dygtig havfrue

Gyldendal

13årige Stephanie går til havfruesvømning, og hun går op i det med liv og sjæl! Og så er hun blevet lidt lun på sin træner. Da hun får muligheden for at deltage i en forestilling sammen med ham, er hun villig til at gå rigtig langt for at anskaffe sig den havfruehale til omkring 20.000 kr., som det kræver. En maveknugende, dragende roman om ensomhed, forviklinger og stor passion. Fra ca. 11 år.

Jason Reynolds: Ghost

Høst & Søn

Ghost bor alene med sin mor i et belastet boligområde og kommer ofte ud i problemer i skolen. Men han er også hurtig til at løbe, og da han bliver opdaget af træneren på skolens eliteløberhold, giver det ham nogle nye chancer i livet, også selv om løb egentlig ikke var hans foretrukne sportsgren. En vedkommende ungdomsbog om talent, venskaber og betydningen af at have nogle forstående og hjælpende voksne omkring sig. Fra ca. 12 år.