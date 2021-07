Bøger til hængekøjen: Poesi

Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase fra Glostrup Bibliotek anbefaler bøger til sommerlæsningen hver uge i juli. Foto: Birgitte Klæbel

GLOSTRUP. Hver uge i juli anbefaler Glostrup Bibliotek bøger til sommerlæsningen. Denne uge giver mulighed for virkelig at smage på ord og anderledes sætninger med et udvalg af digtsamlinger og rimfortællinger for både børn og voksne

Af Nana Thejll Jakobsen & Gro Johanne Vase

Anbefalinger til voksne

Anbefalet af Nana Thejll Jakobsen

Amanda Gorman: Bjerget vi bestiger

Carlsen Puls

Historisk langdigt fra den amerikanske præsident Joe Bidens indsættelsesceremoni den 20. januar 2021. Et værk med en enorm kontekst som tænder håb og slår an til både debat og samtale. Ovenpå en svær tid med pandemi, Black lives matter og MeToo kunne dette digt netop det som mange i verden havde brug for: samles os om håbet for en lysere fremtid.

Rasmus Nikolajsen: Barnevognshaiku

Rosinante

En fin lille poetisk oplevelse om at gå ture med barnevognen. På sin barsel skrev forfatteren hver dag et haiku (små øjebliksbilleder i digtform på 5-7-5 stavelser) når man gik ture med barnevognen. Det er blevet til denne samling af refleksioner over forældreskabet, naturen omkring os samt barnets naive blik på verden.

I Think You’re Awesome: Books

Jaeger Community Music

Dette er ikke en digtsamling men en vaskeægte CD med musik af det dejlige danske jazzorkester I Think You’re Awesome. På poetisk vis folder bandet deres musik ud og fortryller lytterens ører med banjosoloer og lydmosaikker som får fuglene til at synge. Perfekt soundtrack til bilturen, cykelturen eller som læsemusik.

Anbefalinger til børn og unge

Anbefalet af Gro Johanne Vase

Marianne Iben Hansen og Bodil Modich: Fikkedik og Falderina

Gyldendal

Marianne Iben Hansen har forfattet et hav af fantastiske rim for børn og unge. I ”Fikkedik og Falderina” møder vi to stygge hekse på indkøbstur til Kina efter: ”Larvefødder, dragefod og kejserens gebis, fedtestads og øregas og dyrepassertis, fugleklatter, uglefnat og endelig til slut, fire runkne rotter og en flagermuseprut.” Hekserim med masser af humor og sprogleg for både børn og voksne.

Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann: Klappelade syltefisk

Høst & Søn

Sprogleg er der også hos makkerparret Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann. Her kan man blandt andet læse om, hvor mange forskellige ord ordet ‘hest’ kan blive til, hvis man skifter et bogstav, eller læse om ting med u, som man kan være, og ting med å som er svære. Fyldt med vidunderlige illustrationer, der passer perfekt sammen med alle de finurlige vrøvle-ord.

Knud Romer og Jørn Kørner: ABC

Carlsen

Mange kender Knud Romer for hans romaner “Den som blinker er bange for døden” og “Kort over paradis” – andre kender ham også som tidligere vært på det hedengangne 24syv-program “Romerriget”. Men faktisk har Knud Romer også rimet en ganske sjov og fin ABC for børn, som er oplagt at kaste sig over, hvis man er træt af de gamle Halfdan Rasmussen-rim eller bare gerne vil have nogle nyere rim om bogstaver.