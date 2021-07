Bøger til hængekøjen: Knas i familien

Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase fra Glostrup Bibliotek anbefaler bøger til sommerlæsningen hver uge i juli. Foto: Birgitte Klæbel

Glostrup. Hver uge i juli anbefaler Glostrup Bibliotek bøger til sommerlæsningen. Denne uge byder på et udvalg af bøger for børn og voksne, hvor familierelationerne ikke er helt så idylliske, som man kunne drømme om

Af Nana Thejll Jakobsen og Gro Johanne Vase

Anbefalinger til voksne

Anbefalet af Nana Thejll Jakobsen

Edward St. Aubyn: Glem det, Dårligt nyt, En smule håb

Gads forlag.

Kom med ind i dekadencens, amoralens og De Dårlige Forældres-klub i denne roman-serie på 3 korte romaner om Patrick Melrose. På underholdende og ganske sindsoprivende bliver læseren ført igennem Patricks barndom i den britiske overklasse fyldt med overgreb og neglet og dernæst et voksenliv præget af misbrug og fortrængelse – hyggelæsning? Faktisk ja, for St. Aubyn skriver med fortræffelig lethed og humor. Bogserien er desuden lavet til en rigtig god mini-serie på HBO med selveste Benedict Cumberbatch i hovedrollen.

Vigdis Hjorth:

Arv og miljø

Turbine.

Gribende, rørende og oprivende roman om en familie midt i en arvestrid. Det er samtidig en roman om de narrativer og historier vi fortæller os selv for at overleve i de svære familierelationer. Det er norsk autofiktion når det er bedst. Forfatteren endte i en virkelig familiestrid efter udgivelsen af denne roman – forfatterens søster har sågar skrevet modromanen “Fri vilje” om hendes side af historien. Vi anbefaler dog at man læser “Arv og miljø” inden man kaster sig ud i diverse artikler og modromaner om emnet.

Stine Askov

Katalog over katastrofer

Gyldendal.

I 1980’ernes Nordsjælland vokser unge Helle op i et hjem præget af atomfrygt, katastrofetanker og et stærkt sammenhold med hendes far Bengt. Faren træner Helle til at være forberedt på alskens katastrofer og ulykker, hvilket præger familiens indgåelse til lokalsamfundet samt deres interne relation som både er kærlig og voldsom. Det er et tankevækkende indblik i hvad frygt får mennesker til at gøre for og ved dem de elsker.

Anbefalinger til børn og unge

Anbefalet af Gro Johanne Vase

Lars Daneskov:

Æggedreng

Høst & Søn.

Villy har faktisk sådan en familie med far og mor, som mange drømmer om, men da han begynder i skole, finder han ud af, at den faktisk slet ikke er så almindelig, som han troede. For én er donorbarn og en anden har to mødre. Villy beslutter sig for at lave sin egen far af pap for at passe ind! En humoristisk billedbog om skolestart og om at familier kan se ud på mange måder. Fra ca. 4 år.

Søren Jessen:

Vildnis og tropehjelm

Gyldendal.

Mor ligger med migræne, og far er ikke kommet hjem. Det er virkeligheden for hovedpersonen i Søren Jessens grafiske roman, ”Vildnis og tropehjelm”, der beslutter sig for finde sin far, der er forsvundet på en drukhus i Vildnisset, værtshuset i centeret med nedrullede gardiner. En rigt illustreret børnebog om ensomhed, alkoholisme og god fantasi. Fra ca. 10 år.

Kristina Aamand

Hjerte af pap

Carlsen.

13-årige Sif bryder sig bestemt ikke om sin nye stedmor og bestemt heller ikke hendes børn! En hjertevarm bog om som barn at hele efter en skilsmisse og livet som delebarn, men også om den første forelskelse. Og så foregår den en varm sommer i Vallensbæk. Fra ca. 11 år.