Blandt de bedste til at få folk i arbejde

VALLENSBÆK. Beskæftigelsesministeriets seneste benchmark-analyse viser, at Vallensbæk Kommune er blandt de ti bedste kommuner i landet til at få borgerne ud på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse

Af Jesper Ernst Henriksen

To gange om året bliver alle landets 98 kommuner rangeret efter, hvordan de samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet – altså hvor gode kommunerne er til at få borgerne i arbejde, og dermed hvor få eller hvor mange borgere, der er på offentlig forsørgelse, dvs. dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Beskæftigelsesministeriet seneste benchmark-analyse fra juni afslører, at Vallensbæk Kommune rammer top-10 med en 10. plads.

Det er ikke helt tilfældigt, at Vallensbæk Kommune lander i top-10. 10. pladsen skyldes i høj grad den vedholdende indsats Vallensbæk Jobcenter har ydet under hele corona-nedlukningen, hvor man har holdt fast i at ringe til borgerne for at hjælpe dem med og vejlede dem i, hvor der stadig var jobmuligheder trods corona.

– Flere kommuner valgte helt at lukke deres indsats ned, da beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet i foråret 2020. Men i Vallensbæk valgte vi i stedet at fortsætte med at holde kontakten med borgerne og virksomhederne. Den indsats bærer frugt nu. Jeg glæder mig over det flotte resultat, som giver inspiration til at fortsætte indsatsen fremover, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Jobcenter Vallensbæk varetager også beskæftigelsesindsatsen for Ishøj Kommune, som også ligger lunt på listen med en 18. plads ud af de i alt 98 kommuner.