Bedste resultat nogensinde: Vinder bronze ved EM

Sofia Bisgaard i en forsvarsaktion. Foto: CEV

SPORT. Sofia Bisgaard fra Brøndby Volleyball Klub opnåede et historisk resultat, da hun og makkeren Clara Windeleff fik bronze ved EM for U20-spillere i Tyrkiet

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub måtte have flere skærme tændt, mens der var EM i fodbold.

For mens Hjulmands drenge imponerede hele Fodboldeuropa, var et af volleyballklubbens helt store talenter, Sofia Bisgaard, i kamp på stranden i Tyrkiet. Sammen med Clara Windeleff deltog Sofia Bisgaard i europamesterskaberne for U20-hold i byen Izmir, og det blev til et historisk resultat.

De to unge kvinder kom hjem med et sæt bronzemedalje efter at have ryddet bordet i den indledene pulje. Uden at tabe sæt slog de to danskere Kroatien, Norge og Schweiz, inden de kvalificerede sig til ottendedels finalen.

De uvante temperaturer var ikke en hindring for de to store volleyball-talenter. I ottendedelsfinalen blev Frankrig ryddet af vejen med en de overbevisende cifre 21-11 og 21-15. Herefter ventede Ukraine i kvartfinalen, og selvom der skulle arbejdes noget hårdere for sejren, var der aldrig tvivl om udfaldet.

I semifinalen blev det til et knebent nederlag til Spanien, og Sofia Bisgaard og Clara Windeleff måtte derfor tage til takke med en kamp om bronzemedaljerne.

Her stod Holland klar på den anden side af nettet, og det så længe ud til at det var hollænderne. der havde styr på begivenhederne. De danske volleyballkvinder holdt hovedet koldt, og langsomt gnavede de af forspringet og hev en sejr i første sæt med cifrene 21-19. Det rystede hollænderne, og i overbevisende stil tog de to danskere andet sæt med 21-11.

Med sejren over Holland kunne de to unge kvinder få hængt bronzemedaljer om halsen velvidende, at det er Danmarks bedste resultat nogensinde på den internationale beachvolley-scene.