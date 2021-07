Ældreplejen mangler hænder

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Kommune oplever mangel på på ferieafløsere på ældreområdet hen over sommeren. Det kan få betydning for plejen, hvor eksempelvis rengøring kan blive udsat, fordi der ikke er nok personale til at varetage opgaverne

Af Robert Hendel

Flere kommuner mangler ferieafløsere på ældreområdet. Det gælder blandt andet også i Brøndby.

De manglende hænder betyder, at der i sommerferieperioden vil komme til at mangle folk til at passe opgaverne i plejen, og kommunen kan derfor ikke udelukke, at nogle borgere vil opleve en udsættelse af eksempelvis rengøringsopgaver.

Ifølge kommunen bliver der dog gjort alt, hvad der kan gøres for at afhjælpe manglen på personale og dermed opretholde det sædvanlige serviceniveau.

– Det er på ingen måde en rar situation, men alle vores medarbejdere gør deres allerbedste for fortsat at skabe en tryg og velkendt hverdag for de borgere, der modtager hjælp, skriver Brøndby Kommune på sin hjemmeside.