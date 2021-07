40 år med sommersjov: Kristian var med på den første tur

Kristian Berner foran det klasselokale, hvor han hørte sit navn blive råbt op, da Brøndby Kommune for første gang arrangerede Sommersjov. Foto: Robert Hendel

Kristian Berner foran det klasselokale på Søholtskolen, som i dag er en del af Brøndby Strand Skole, hvor han hørte sit navn blive råbt op, da Brøndby Kommune for første gang arrangerede Sommersjov. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I skolernes sommerferie er der traditionen tro en masse udflugter og aktiviteter for børn og unge, når Brøndby Kommune arrangerer Sommersjov nummer 40. Kristian Berner fra Brøndby Strand var med på den allerførste tur med Sommersjov

Af Robert Hendel

I 40 år har skolernes sommerferie i Brøndby budt på udflugter og aktiviteter via Sommersjov.

Efter et år med corona-restriktioner er der udsigt til, at Sommersjov anno 2021 kommer til at ligne sig selv, dog med respekt for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

– Corona-situationen har været ekstra hård for vores børn og unge, så de trænger til at komme ud og få gode oplevelser sammen med deres kammerater i sommerferien, siger Syed Aejaz Haider Bukhari, der er formand for Kulturudvalget i Brøndby Kommune.

I år fejrer Sommersjov i Brøndby 40 års jubilæum med aktiviteter for borgere i Brøndby, som har gået i 1. til 10. klasse i skoleåret 2020/21. For en af dem, der var med helt fra begyndelsen, vækker Sommersjov særlige minder.

– For mig begyndte det med, at der var en konkurrence på skolen, hvor vi fik en række vidensspørgsmål, som vi skulle svare på. Dem afleverede vi, og så blev der trukket lod mellem de korrekte svar nede på kontoret, fortæller Kristian Berner, der flyttede fra Frederiksberg til Brøndby Strand i 1979.

Fra kontoret blev der kaldt ud i alle klasserne, hvor de fem vindere fra skolen blev råbt op.

– Da da havde nævnt de første fire vindere, siger jeg højt i klassen, at nu mangler de kun at sige Kristian fra 7.B, husker Kristian Berner.

Kort efter blev hans navn råbt op i højttaleren, og så stod den på den allerførste tur, som blev arrangeret som en del af Sommersjov i Brøndby.

– Vi blev samlet op i en bus, fem vindere fra hver skole i kommunen, og så blev vi kørt til Fyn med lommepenge. Jeg tror, at vi fik 100 kroner hver i lommepenge. Det var mange penge dengang, forklarer han om turen, der blandt andet gik forbi Den Fynske Landsby, HC Andersens Hus og Odense Zoo.

Nye venner

For Kristian Berner betød Sommersjov, at han fik et supplement til de årlige ture til Bakken eller Tivoli.

– Min familie havde ikke nogen bil, så vi kom ikke så meget ud på ture langt væk, siger han.

Sommersjov betød også, at Kristian Berner fik øjnene op for andre kultur-tilbud.

– Jeg var for eksempel aldrig kommet ud på Charlottenlund Travbane, hvis det ikke havde været for Sommersjov, fortæller han.

Det nye tilbud i sommerferien gav også mulighed for at møde andre børn fra kommunen, blandt andet fra de andre bydele.

– Nogle kendte man måske fra fodboldklubben, men på turene her mødte man folk på en anden måde, og det kunne i sidste ende blive til nye venskaber, forklarer Kristian Berner.

I dag er tilmeldingen digital via sommersjovbrondby.dk, men dengang mødte børnene op ved biblioteket med penge i hånden.

– I Brøndby Strand lå biblioteket i centeret dér, hvor bazaaren og Netto har lokaler i dag. Der var en særlig kø til Sommersjov, og det var dér hypen begyndte, husker Kristian Berner.

Her var det vigtigt at vælge en tur med det rigtige afgangssted, så man ikke endte med at skulle stå på i Brøndbyøster eller Brøndbyvester.

– Sommersjov var et fint alternativ til at spille fodbold på græsset eller tage på stranden. Her fik vi nogle anderledes oplevelser, vi ellers ikke ville få, siger Kristian Berner.

Hans datter skal starte i skole, og han håber, at hun vil benytte sig af Sommersjovs tilbud, nøjagtigt som han selv gjode, da han var barn.

I sidste måned valgte Idræts- og Fritidsudvalget og Kultur­udvalget i Brøndby at sætte 175.000 kroner ekstra af til arrangementer og oplevelser for børn og unge over sommeren og frem til og med efterårsferien.