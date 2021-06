Vestegnen er den blinde vinkel i regeringens trafikpakke

Maja Holt Højgaard er kandidat til KV21 for Socialdemokratiet i Brøndby. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Maja Holt Højgaard (S), Kandidat til kommunalvalget i Brøndby Kommune

Det er flot, at regeringen har fået så bredt et trafikforlig, men det er cirka så langt min begejstring rækker.

På Vestegnen er der allermest planlagt stilstand og nødvendigheder i dagens forlig. Om 10 år kan vi se frem til man påbegynder automatiseret ”metrodrift” på S-togene.

– til trods for der allerede nu er banekapacitet til dobbelt så hyppig drift på linje B mod Høje Tåstrup. Og så skal der også investeres i Ring 3 mod støjgener med den ene hånd. Og hurra for det, for det går ud over sundheden for alle os der bor her. Men når man med den anden hånd udvider kapaciteten på vejene får vi endnu mere tung trafik og os igennem vores område – og mere støj, der skal skærmes.

Det vi ønsker os er bedre og hyppigere kollektive trafik. Det kunne være dejligt, når nu den store tegnebog er fremme, hvis man for eksempel havde udbygget letbanenettet og bundet ring 3 sammen med lufthavnen gennem Brøndby og Hvidovre. Det ville have været investering i bæredygtig vækst i et område, hvor kollektive pendlermuligheder giver flere i job og flere i uddannelse.

Vestegnen er hjemsted for cirka fem procent af Danmarks befolkning. Imens vi bliver forbigået i denne kæmpe investeringsrunde, får områder af Jylland, hvis befolkning kun kan opgøres i promille, flere milliarder til flere øde motorveje. Det er gammeldags og kulsort logik.

Alle de milliarder til veje kunne måske forsvares med at vi omstille bilparken i Danmark til el-biler. Men intet sted er der beskrevet, hvordan Christiansborg vil løse det kæmpe infrastrukturproblem, det er at finde en ladestander. I dag er det private tilfældige aktører og kommuner og regioner, der driver udviklingen fremad med investeringer i deres egne bilparker og ladestandere på egne matrikler, som hospitaler og foran rådhuse. Men de eneste, der i dag reelt kan købe en elbil, er ressourcestærke borgere i egen villa, der har råd til at opstille en ladestander. Hvor er visionen for, hvordan vi får Danmarks mange lejeboligbeboere med på el?

Det står ikke klart, om det er lokal uvidenhed om forholdene på Vestegnen eller bevidst kalkule af vi ikke plejer at brokke os. Men denne vestegnssocialdemokrat er i hvert fald skuffet.