Venstres kandidatliste er klar

Dette er Venstres hold til kommunalvalget. Foto: Venstre

GLOSTRUP. Venstre i Glostrup har valgt de 11 personer, der skal stå øverst på stemmesedlen til kommunalvalget til november

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstre i Glostrup valgte i tirsdag i sidste uge sit kandidathold. Som tidligere omtalt her i Folkebladet står Piet Papageorge øverst på stemmesedlen som borgmesterkandidat.

Nummer to er den erfarne Leif Meyer Olsen. På tredjepladsen står Maja Lüchau, der tidligere har været medlem af kommunalbestyrelsen. For 25 år siden flyttede hun dog fra kommunen, og måtte derfor opgive sin plads. Den blev i øvrigt overtaget af den nuværende borgmester John Engelhardt.

Som nummer fire står den nuværende formand for Venstre i Glostrup, Torben Martinsen, mens 5. og 6. pladsen indtages af de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen Ina-Maria Nielsen og Eva Wojtala. De sidste fem på listen er Gert Jensen, Torben Michael Jensen, Ole Møller Andreassen, Jens Hoff og Hans Sørensen.

Piet Papageorge er glad for det hold, som han skal kæmpe sammen med frem mod kommunalvalget.

– Jeg er utrolig stolt over den liste, vi har samlet. Holdet er stærkt, og der er en god blanding af kommunalpolitisk erfaring og erfaring fra ”den virkelige verden”. Siden december har der været meget fokus på spidskaniddaten, men efter i dag føles det som om at have sat ekstra spillere på banen, som nu er klar til at give den en ekstra skalle. Under opstillingsmødet var der god energi og en forståelse af, at vi skal trække på samme hammel. Jeg glæder mig over at have fået så stærkt et hold bag mig. Det tegner godt for Venstre, siger han.

Venstres generalforsamling bemyndigede samtidig bestyrelsen til at stille flere kandidater op nederst på listen. Flere Venstre-folk overvejer lige nu den mulighed.

Samtidig valgte Venstre ny bestyrelse. Bjarne Johansson og Camilla Bistrup genopstillede ikke, i stedet blev Richard Engelholm og Jens Nygaard Nielsen valgt. Derudover består bestyrelsen af Maja Lüchau, Ole Møller Andreassen, Jens Hoff, Svend Kjems Hove, Anker Jacobsen, Torben Michael Jensen, Gert Jensen og Torben Martinsen.