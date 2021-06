Venstres Grundlovsdag: Skolen skal have flere lokaler

Grundlovsdag blev fejret i Glostrup med taler om frihedsrettigheder, om det bliver nødvendigt med skattestigninger og om hvordan Glostrup Skole skal udvikle sig

Af Jesper Ernst Henriksen

For to år siden var der folketingsvalg på Grundlovsdag, og sidste år betød coronaen en aflysning af alle arrangementer. I år kunne Venstre i Glostrup dog igen fejre Grundlovsdag på nogenlunde normal vis foran den gamle præstegård.

Først taler var Kim Valentin, der er folketingsmedlem valgt i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup Kommune. Han talte om, hvordan grundlovens rettigheder om for eksempel at forsamle sig frit blev tilsidesat, da pandemien ramte Danmark.

– Jeg må derfor i dag på grundlovsdag være hård i kritikken. Demokratiet blev i marts 2020 lidt for ubelejligt for regeringen. Vidtrækkende beslutninger blev taget af en snæver kreds omkring statsministeren, mens Folketingets andre partier var sat udenfor indflydelse. Landets statsminister rådførte sig med myndighederne, besluttede sig for nye restriktioner og orienterede så Folketingets partier kort før pressemøderne. Desværre var hun faktisk i sin gode ret til det. Ifølge den gamle epidemilov havde regeringen beføjelser til at indføre vidtgående restriktioner på egen hånd. Det har vi heldigvis lavet om på med den nye epidemilov, sagde han blandt andet.

Han talte også om den meget omtalte aflivning af alle mink i Danmark.

– Regeringen havde ikke lov til at kræve aflivning af alle mink – herunder de usmittede. Snart viste det sig også, at eksperter rejste tvivl om nødvendigheden af en så drastisk beslutning. Minkordren var effektiv, men den var – sandt at sige – ikke god. Ej heller demokratisk – og den kom til at koste mange familier deres levebrød og deres drømme for fremtiden. Og den ender med at koste Danmark omkring 20 mia. kroner, sagde han.

Sidste tale

Efter Kim Valentin, var det John Engelhardts tur til at holde sin sidste tale som borgmester. Han Fremhævede mange af de ting, som han mener går godt i Glostrup i øjeblikket, for eksempel at letbanen og regionaltoget er på vej til Glostrup, at der er planer om en sammenhængende plan for byudvikling og at der er kommet et loft på 22 elever i nye klasser på Glostrup Skole.

Derudover brugte han sin tale til at komme med et svar til den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Kasper Damsgaards 1. maj tale.

– Man kunne læse, at de synes, at skatten er unaturlig lav, men at de på den anden side heller ikke kunne sige noget om, at den skulle sættes op. Tro mig, hvis Socialdemokraterne kommer til fadet, så kommer det helt af sig selv, at de bliver nødt til at sætte skatten op, fordi deres politik og ledelse naturligt vil drive udgifterne i vejret. Helt som det gjorde i de 80 år, de tidligere havde borgmesterposten, sagde han.

Skolen i fokus

Sidste taler var Vestres borgmesterkandidat, Piet Papageorge, der blandt andet talte om, hvilket temaer, partiet vil have fokus på i den kommende valgkamp.

– Blandt de største kan nævnes Glostrup Skole, som i år har haft meget opmærksomhed grundet den uheldige indskrivningsproces. Jeg synes, at vi i Venstre kan ranke ryggen på dette punkt. Det synes jeg, fordi vi først i 2017 med vores udskolingsudspil og igen tilbage i 2019 havde budgetlagt en udvidelse af afdeling Nordvang, for netop at imødekomme dette kapacitetsproblem. Der var aldrig et bredt flertal for udskolingsmodellen og den daværende samarbejdsgruppe rev vores forslag om kapacitetsudvidelse ud af budgettet, og derfor står vi i dag i saksen. Heldigvis er der nu kun to små håndfulde af elever, der fortsat står på venteliste, mens resten af de over 200 elever på Glostrup Skole nyder godt af den lave klassekvotient på 22 elever, sagde han.

Han fortalte, at han og Venstre vil gå til budgetforhandlingerne med et krav om mere plads på Nordvangskolen.

– Vi har udbygget hele Hvissinge, hvilket har presset Skovvangsskolebørn til Nordvang, og dermed er Nordvangs normale opland forskubbet. Vi skal stoppe med at tænke i lappeløsninger, og i stedet tage fat i nældens rod. Vi skal skabe den nødvendige kapacitet, og ikke forringe vores tilbud ved at putte flere børn i lokalerne, sagde han.