Under højspændingsledningerne

Debat.

Af Ruth Sloth Frederiksen, VallensbækListen

Det er positivt, at der rejses tvivl om, hvilke aktiviteter, der forsvarligt kan placeres under og ved de kraftige magnetfelter, som højspændingsledningerne langs Køge Bugt motorvejen udsender. Det er et stort fremskridt i forhold til for 1,5 år siden, hvor kommunalbestyrelsesflertallet ingen betænkeligheder havde ved at vedtage lokalplan 102, der placerede 518 lejligheder i det kraftige magnetfelt.

Socialdemokraterne vil gerne have undersøgt, om det er sikkert at anlægge en 250 meter lang cykelsti til skolebørnene fra Vejlegårdsvej langs Køge Bugt motorvejen til den eksisterende sti til Vallensbæk Skole.

VallensbækListen mener, det i samme åndedrag vil være relevant at undersøge, hvordan disse højspændingsledninger påvirker eleverne på ungdomsskolen på Lundbækvej i de gamle bygninger, som var kommunekontor, indtil rådhuset ved stationen blev bygget. Ungdomsskoleeleverne opholder sig jo i disse gamle bygninger i meget længere tid, end det tager at cykle til skole.

I VallensbækListen mener vi, at ungdomsskolen er fejlplaceret, og foreslår at flytte ungdomsskolen over i ly bag et nyt parkeringshus på arealet mellem Egeskovvej og motorvejen. Her er der et stort behov for flere parkeringspladser til de nye byggeriers mange nye beboere. Og for at erstatte den støjdæmpning, som den nu ophævede højhusbebyggelse skulle have leveret i forhold til netop disse nye bebyggelser.