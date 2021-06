Udlicitering af tøjvask kræver større garderobe

Jeg har en far som er bebor på Rønnebækhus i Vallensbæk. Det er i Vallensbæk Kommunes Social- og Sundhedsudvalget besluttet at lade et af to forskellige firmaer stå for tøjvasken for de ældre, der er visiteret til hjælp med tøjvask. Far vil få hentet tøj hver uge, hvilket betyder at han nu skal have tøj til mindst 14 dage, hvilket vil kræve både flere bukser, skjorter, og sengetøj, da han er inkontinens. På baggrund af hans personlige situation skal han betale kr. 420,00 for vask fire gange pr uge af 12 kg tøj. Jeg har svært ved at forstå den besparelse, der er i dette projekt, da han med sin høje alder ellers ikke har brug for tøj til 14 dage. Jeg vil derfor opfordre udvalget til endnu en gang at se på dette projekt for at bringe borgeren i fokus, således at garderoben ikke skal fordobles.

Svar: Det skal frigive hænder

Jytte Bendtsen (K) Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk KommuneDet er korrekt, at visiterede borgere – i øvrigt som en af de sidste kommuner i Region Hovedstaden – skal betale for at få sit eget tøj vasket. Det har en enig kommunalbestyrelse besluttet. I mange kommuner betaler borgerne 51 % af de reele udgifter til tøjvask – i Vallensbæk betaler man 36 % af de reele udgifter til tøjvask.

Beslutningen handler naturligvis om at frigive personale, som tidligere har hjulpet borgerne med vasketøj på mange forskellige måder (nogle har vaskemaskine i eget hjem, mens andre har haft behov for hjælp til at vaske på vaskeri), til andre vigtige opgaver i vores hjemmepleje.

Borgere med behov for hjælp til tøjvask vil fremover få en regning på for eksempel 300 kroner om måneden, hvis de får vasket, tørret og lagt otte kg tøj sammen én gang om ugen. Til gengæld har de ikke udgifter til vaskemiddel, poletter til møntvask og/eller vand og vandafledning, strøm og tørretumbler, hvis vi stiller det op som et simpelt regnestykke.

Men det er ikke et simpelt regnestykke. Det handler også om at skabe bedre forhold og flere hænder for vores plejekrævende borgere. Og så er det kun en bonus, at man kan tilkøbe flere ydelser, hvis man for eksempel vil have vasket gardiner eller renset habitten.

Hvis din far ikke oplever, at vaskeordningen, som den er bevilget, er tilstrækkelig i forhold hans behov, kan han altid kontakte visitationen, der sammen med ham vil afklare, hvilke muligheder der kan være for at afhjælpe problematikken.

Til almindelig orientering har vaskeordningen været en del af et pilotprojekt. Evalueringerne af pilotprojektet har været gode, og vi tror på, at vores borgere – ligesom i alle andre kommuner – vil ende med at blive glade for ordningen, som nu, modsat før, er mere ensartet for alle de visiterede borgere.

Jeg håber, at dette opslag nuancerer baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning.