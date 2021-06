Trækker sig fra kommunalvalget

Troels Bennike stiller op til regionsrådet i stedet for kommunalbestyrelsen. Foto: privat

GLOSTRUP. Troels Bennike stiller alligevel ikke op til kommunalvalget i Glostrup for Liberal Alliance, efter at han ikke kan komme til orde i Facebook-gruppen Politik i Glostrup. Han stiller i stedet op til regionsrådsvalget

Af Jesper Ernst Henriksen

Øverst på Liberal Alliances liste til kommunalvalget kommer Marlene Frandsen til at stå. Oprindeligt var det planen, at Troels Bennike skulle stå lige under hende, men lige nu ser det ud til, at hun bliver LA’s eneste kandidat.

Troels Bennike har trukket sig, fordi han blev udelukket fra Facebook-gruppen Politik i Glostrup.

– Vejen til at synliggøre mig er at være aktiv på Facebook-gruppen Politik i Glostrup, som er den eneste platform, ud over læserbreve i Folkebladet, hvor man kan kommunikere med vælgerne i Glostrup, siger han.

Som man tidligere har kunnet læse i to læserbreve her i Folkebladet, har Troels Bennike været på kant med administratorne i gruppen. Han forsøgte derfor at justere sin fremtoning.

– Jeg prøvede at ændre min form for at undgå at komme i situationen igen. Så skrev jeg et indlæg, som videresendte et opslag fra Frederiksberg Kommune. Her har man besluttet, at alt, hvad man kan konkurrenceudsætte, skal konkurrenceudsættes. Så skrev jeg, at det var en super god idé at træffe samme beslutning i Glostrup. Det håbede jeg, at en ny kommunalbestyrelse uden stærk socialdemokratisk dominans kunne gøre, fortæller han.

Indlægget blev fjernet af administratorerne af to grunde.

– Jeg delte inspiration fra en anden kommune, det måtte jeg ikke. Hvis der er noget, jeg synes man skal, når der er 98 kommuner, så er det at se, hvor man kan lære noget af andre, siger Troels Bennike.

Derudover var kommentaren om Socialdemokratiet over stregen, mente administratorerne.

– Man kan diskutere, om jeg skulle have skrevet det med socialdemokratiet eller ej. Hvis det var noget, var det lidt drillende, men jeg synes ikke, det var nedladende. Så jeg synes ikke, der var plads til en egentlig politisk debat, siger Troels Bennike.

Skærper debatevnen

Troels Bennike ved godt selv, at han nok ikke via Politik i Glostrups 1.300 medlemmer vil få så mange stemmer, at han får en plads i kommunalbestyrelsen.

– Det er selvfølgelig ikke der, man kan vinde et valg. Men ikke desto mindre har jeg fået synliggjort LA og lavet opslag med 130 kommentarer, hvilket er ret meget. Det giver en platform, som kan supportere alle de andre aktiviteter som foldere, plakater, gadeaktioner og sådan noget. Det var en mulighed for en skærpelse af evnen til at argumentere politisk, som jeg synes bliver vanskelig nu siger han.

Han vil nu bruge sin tid frem mod kommunalvalget på at støtte Marlene Frandsens muligheder for at blive valgt.

– Jeg er med til at formulere LA’s mærkesager op til kommunalvalget, jeg kommer til at hjælpe med foldere og så videre. Men i stedet for at gøre det på egne vegne, gør jeg det for Marlene, som jo også har den fordel at sidde i kommunalbestyrelsen i forvejen, siger han.

Derudover er han kandidat til regionsrådet. Her vil han også kæmpe for konkurrenceudsættelse.

– Det offentlige laver det, det offentlige er bedst til, og vi bruger private til andre ting. Der er masser af ting i hospitalsdrift, som sagtens kunne drives af private, så hospitalet koncentrere sig om levere omsorg. Det kræver, at kvalitet og pris er det rigtige, så det ikke bare er outsourcing, men konkurrenceudsættelse, siger han.