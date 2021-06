Tag symptomer på alkoholproblemer hos dine pårørende seriøst – hjælp dem videre

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være svært at være pårørende til venner, bekendte eller familiemedlemmer med alkoholproblemer. Ikke desto mindre er det en situation, der rammer alle hårdt, ikke mindst misbrugeren selv.

Vil du for alvor gør noget godt for denne, dig selv og andre i jeres liv, bør du tage fat i vedkommende. Henvis dem for eksempel til såkaldt misbrugsbehandling, der kan give værdighed og livskvalitet tilbage.

Misbrugsbehandling og alkoholrådgivning kan være en game changer

At være i et misbrug er ikke nemt, men for langt de fleste er der en vej ud igen. Er du selv i behov for hjælp, støtte og behandling, eller ønsker du at være der for en pårørende, kan du for eksempel undersøge mulighederne for misbrugsbehandling nærmere.

Misbrugsbehandling lyder voldsomt, men er et af de bedste og mest skånsomme tiltag, der kan være med til at komme alkoholafhængighed til livs. Her arbejdes der terapeutisk og intensivt med behandlingsforløbene i trygge rammer, der gør det muligt at bryde med de usunde afhængigheder. Selvom dette kan virke som en stor beslutning, er det en beslutning, der kan tages med overvejelse og betænkningstid. Start for eksempel gerne med at modtage uforpligtende alkoholrådgivning og hør mere.

Alkoholrådgivning kan modtages uforpligtende og anonymt

Overvejer du at starte i misbrugsbehandling men er dette stadig ømtåleligt, kan du begynde småt, for eksempel ved at modtage alkoholrådgivning telefonisk. Her oplever mange misbrugere med alkoholproblemer en stor tryghed i den mulighed der er for at være anonym. På den måde er det nemlig i visse tilfælde lettere at være ærlig overfor sig selv og den man snakker med.

At takke ja til behandling for et alkoholmisbrug kan være svært. Af den grund er det bedste, du som pårørende kan gøre, at være støttende og motiverende på konstruktiv vis. Ring også gerne på forhånd til en center, der kan rådgive dig.