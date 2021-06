Tættere på kunsten med kreative ideer

Charlotte Calberg og Camilla Lohmann har tidligere arbejdet på kunstprojekter i Brøndby som her på Brøndby Strand Skole i december 2020. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Når to huskunstnere rykker ind i Brøndby Ungdoms- og Musikskole, får de yngste borgere i kommunen mulighed for at blive skubbet i kunstens retning

Af Robert Hendel

Da corona-epidemien slog ned i hele verden i 2020, blev mange ting lukket ned, heriblandt Brøndby Ungdoms- og Musikskole.

Men selvom skolens børn og unge ikke har kunnet mødes, som de plejer, er tiden brugt på at lægge planer for, hvordan der kan sættes fart på børns og unges aha-oplevelser inden for kunstens og kulturens forunderlige verden.

Det arbejde er endt med, at Brøndby Ungdoms- og Musikskole sammen med to kunstnere har søgt og fået 660.000 kroner fra Statens Kunstfond, som er øremærket eksperimenter med nye tilgange til at bringe børn og unge tættere på kunsten.

– Kunst kan noget særligt og kan være en øjenåbner i børn og unges liv og i deres rejse frem mod at blive hele mennesker. Den mulighed skal være let tilgængelig for alle, og ikke kun for de få, forklarer Harun Muharemovic, der er formand for Brøndby Ungdoms- og Musikskoles bestyrelse og medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for Socialdemokratiet.

Han håber, at projektet vil give deltagerne nogle oplevelser med kunsten, som de ellers ikke ville have fået.

Det kunstneriske partnerskab strækker sig over 11 måneder, hvor der vil blive lavet forsøg med nye måder, hvorpå Ungdoms- og Musikskolens mange forskellige tilbud kan blive bragt i spil allerede fra august.

– Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Det åbner for helt nye perspektiver på, hvordan vi gør tingene. Samtidig er det et overflødighedshorn at have to erfarne kunstnere, der kan inspirere til kreative forløb, hvor børn og unge åbner op for skaberglæden og selv er udøvende kunstnere, siger leder af Brøndby Ungdoms- og Musikskole, Troels Wassard Lund.

I forvejen er de to kunstnere godt kendte i Brøndby. Der er nemlig tale om scenograf Charlotte Calberg og skuespiller og instruktør Camilla Lohmann, der tidligere har lavet teaterprojekter med klasser på Brøndby Strand Skole.