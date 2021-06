Henrik Rasmussen fører igen an på Store Cykeldag.

Vallensbæk. Store cykeldag er tilbage på søndag, hvor Henrik Rasmussen vil guide interesserede borgere rundt i byen med stop interessante steder

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år blev store cykeldag aflyst på grund af corona og erstattet af lille cykeldag, hvor kommunens daginstitutioner holdt et lille cykelløb.

I år er store cykeldag tilbage. Traditionen tro er det borgmester Henrik Rasmussen, der er guide på ruten, der bliver 14,4 km lang. Det er forventningen, at det kommer til at tage halvanden time at cykle den rute, der er nemlig indlagt en del stop undervejs.

Dagen starter klokken 9 ved Det grønne Strøg ved Egholmskolen med kaffe og morgenbrød samt mulighed for at få cyklem tjekket af Vallensbæk Cykelimport.

Turen starter klokken 10, hvor det går stille og roligt mod nord og forventes at slutte cirka 11.30 ved naturlegepladsen i nord med grilpølser og frugt. Her er der også aktiviteter for de mindste med en cykeljagt, hvor det gælder om at finde og tælle små cykler, som er gemt på legepladsen. Cyklerne er lavet i samarbejde med Makerspace på Egholmskolen.

Store Cykeldag afholdes nationalt hvert år den 2. søndag i juni i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune, Cyklistforbundet Vestegnen og Cykling uden alder Vallensbæk.

Mere information og tilmelding på vallensbaek.dk/storecykeldag.