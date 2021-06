Stop udvisningerne af syriske flygtninge

Debat.

Af Nicolai Skafte, På vegne af hele Glostrup Radikale Venstres bestyrelse

Sammen med Orbáns Ungarn er Danmark det eneste land i Europa, der mener, at det er sikkert at sende flygtninge retur til Syrien – et land, der fortsat er styret af Bashar al-Assads autoritære regime, der bl.a. har gasset sin egen befolkning. Det giver ingen mening. Det er konkrete menneskers liv, det handler om.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet er der 9 mennesker i Glostrup kommune, der er flygtet og har fået ophold med midlertidig beskyttelsesstatus. Det er denne gruppe, der har fået tildelt asyl på baggrund af de generelle forhold i Syrien, og som nu risikerer at miste deres opholdstilladelse, hvis de stammer fra områder i Syrien, hvor forholdene vurderes at være forbedret (aktuelt Damaskus og omegn).

Lad os vise disse mennesker, at de er velkomne i vores dejlige Glostrup. Vi har hjerterum i Glostrup til at give dem midlertidig beskyttelse, så længe Syrien ikke er trygt for dem.