Støjbekæmpelse langs motorvejene

Henrik Rasmussen og Rasmus Jerlov har begge kæmpet for støjværn langs Holbækmotorvejen. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY OG VALLENSBÆK. Med Infrastrukturplan 2035 bliver der allerede næste år etableret støjværn langs Holbækmotorvejen ved Brøndbyvester og Vallensbæk Nord. Det kommer til at gavne rigtig mange mennesker, lyder det fra politikerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag formiddg kunne samtlige af Folketingets partier præsentere Aftale om Infrastrukturplan 2035. En del af planen er en støre støjpulje på i alt tre milliarder kroner, der skal gå til at bekæmpe trafikstøj langs de danske motorveje.

Af dem bliver de første 600 millioner kroner brugt allerede i 2022, og af dem går 55,9 millioner kroner til et projekt ved Vallensbækvej i Vallensbæk Nord, mens 28,3 millioner kroner går til et projekt ved Bygaden i Brøndbyvester Landsby.

Rasmus Jarlov (K) tager gerne æren for, at de to projekter er med i det endelig forlig.

– Der var ikke andre end os, der nævnte det i forhandlingslokalet, så jeg er meget glad for, at vi har fået det resultat hjem. Det var også på tide. De har i lang tid gerne villet have det støjværn. Nu kommer det så. Det er virkelig godt, siger han.

For ham og Det Konservative Folkeparti var det vigigt, at projekterne allerede nu blev prioriteret, så han er glad for, at de bliver gennemført allerede næste år.

– Vi lovede det også i 2019, men mistede så desværre flertallet for det. De projekter, som vi havde prioriteret i vores trafikudspil fra 2019, dem har vi krævet, blev prioriteret igen. Hvis det ikke var kommet igennem, så kunne borgerne i Vallensbæk virkelig have følt sig snydt. Nu er det kun blevet et år forsinket i forhold til vores oprindelige forslag, siger han.

På rådhuset i Vallensbæk vækker aftalen også glæde. Her har politikerne med borgmester Henrik Rasmusen (K) i spidsen i flere år kæmpet for at få støjbekæmpelse til Vallensbæk. Blandt andet ved at invitere folketingspolitikere og ministre på besøg i Vallensbæk, så de kunne høre støjen.

– Jeg har som borgmester i mange år kæmpet for at få gjort noget ved trafikstøjen i kommunen, og det har Vallensbæks borgere også. Så jeg er glad for, at de involverede partier tager ansvar for de støjproblemer, som motorvejene forårsager, og for at vores hårde arbejde betyder, at vi i Vallensbæk endelig kan få en støjskærm. Det kommer til at gavne rigtig mange mennesker og forbedre deres livskvalitet, siger Henrik Rasmussen.

Støjstærekasser

Ud over de nye støjvolde kommer der også såkaldte støjstærekasser op. I første omgang bliver det langs Ring 3, og med erfaringerne herfra er Køge Bugt Motorvejen de næste i køen til at få dem.

– Det er fartkontrol. Formålet med dem er at sænke hastigheden på motorvejen og dermed reducere støjen. Hastighedsgrænsen bliver ikke sat ned på motorvejen, som nogle har ønsket det. Til gengæld gør vi en større indsats for at forhindre folk i at køre for stærkt. Det har samme effekt, fordi man så ikke har folk, der drøner igennem med meget høj hastighed, siger Rasmus Jarlov.

Efter forsøget med støjstærekasserne skal det evalueres, og partierne skal beslutte, om det skal gøres permanent. Forsøget koster 25 millioner kroner.