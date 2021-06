Socialdemokratiet vil ikke tage ansvar for mobning

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune

Søren Wiborg henviser i et svar til i sagen om partiets manglende støtte til en handleplan mod mobning til at Dansk Folkeparti i juni 2019 undlod at stemme til et forslag fra Socialdemokratiet om en mobbehandlingsplan.

Som sædvanlig undlader Wiborg at fortælle hele historien. Af S-forslaget fremgik det, at handlingsplanen skulle indeholde en fælles definition på mobning, en handleplan til inddragelse af forældrene – både offer og mobber, registrering af antallet af sager samt en registrering af eventuelle sanktioner.”

For det første synes vi i DF ikke at forslagene var særligt imponerende. For det andet fremgik det at handlingsplanen skulle træde i kraft uden at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det har vi aldrig gjort før, og det er en utrolig dårlig idé at give forvaltningen lov til at skrive hvad som helst uden at der undergå behandling i kommunalbestyrelsen. Derfor stillede DF forslag om at kommunalbestyrelsen og børne- og kulturudvalget blev indkaldt ekstraordinært i juli måned for at godkende handlingsplanen.

Men hverken Socialdemokratiet eller Konservative gad afbryde deres ferie for børnenes skyld, så det forslag blev stemt ned.

Det fremgik i øvrigt klart af DFs forslag, at partier, der støttede det ikke forpligtede sig til at støtte de enkelte initiativer men kun til at der skulle laves en handlingsplan netop for ikke at give Socialdemokratiet et figenblad til ikke at støtte det. Når det så er sagt er det næppe danske drenge, der omtaler danske piger som ”danskerludere” … ?