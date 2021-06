Sådan kan firmaer sende kontrakter online – og modtage din underskrift digitalt

SPONSORERET INDHOLD: Synes du også, at det kan være en smule besværligt at få underskrift af kontrakter til at gå op i en højere enhed? I så fald er du bestemt ikke alene.

Af SPONSORERET INDHOLD

Netop af den grund arbejder flere og flere virksomheder på at få deres udsendelse af kontrakter og den efterfølgende underskriftsproces fra alle parter til at glide lettere over digitale platforme. Det kommer for eksempel dig til gode i tilfælde ved indgåelse af lejekontrakt og andre lignende scenarier.

Den rette mellemmand gør underskriftproces til en fryd for alle parter

At alle virksomheder egenhændigt skulle kreere de rette online redskaber til at kunne sende krypterede og sikre kontrakter ud er langt fra virkelighed. Til gengæld kan der i praksis skabes løsninger, der virker lige så godt, både for dig som forbruger og for virksomheden, som sender dig en kontrakt. Det er nemlig i tilfælde, hvor der benyttes en specialiseret virksomhed som mellemled.

En virksomhed såsom Visma Addo sørger for alt det praktiske, når det kommer til underskrifter. På den måde får du som forbruger tilsendt et unikt link, der er krypteret og sikkert. Her kan du læse, downloade og underskrive de kontrakter, der måtte ligge og vente på dig. Dette kan du læse meget mere om på www.vismaaddo.dk.

Meget tid kan spares – også for dig som privatperson

Der er i mange tilfælde god grund til at opfordre lokale virksomheder til at tage konceptet om online underskrifter til sig. Her er der nemlig ikke blot meget tid at spare for de enkelte virksomheder, men særligt også for dig som privatperson.

Du har måske før oplevet at skulle printe en kontrakt, underskrive den fysisk, scanne den ind og sende den – eller, endnu værre, være nødsaget til at tage tid ud af din hverdag til fysisk at møde op. Dette kan helt undgås, til stor værdi for alle.