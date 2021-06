Så et frø for bier og biodiversitet

Frøblandingen ”Glostrup Blomstereng” er hovedsagelig sammensat af arter fra Norden og med mange flerårige arter samt arter, der er vildtvoksende og hjemmehørende i Danmark. Og den får smilet frem hos vores lokale bier og insekter. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Lad græsset gro, saksen stå og vær med til at skabe plads til vild lokal natur med blomster, urter og krat og masser af sprudlende, krybende og kravlende liv. Få en gratis frøpose, og kom godt i gang

Af Robert Hendel

Søndag den 6. juni klokken 10 til 14 uddeler Glostrup Kommune frøposer ved fårefolden i Ejby Mose (for enden af Mosetoften). Frøblandingen hedder Glostrup blomstereng og passer godt til jordbunden i Glostrup. Så frøene i din have eller blomsterkasse, og vær med til at skabe mere liv, mangfoldighed og farver i byen.

På dagen vil Københavns biavlerforening og Ejby Fårelaug deltage og fortælle om deres aktiviteter. Søren Enemark (S), der er formand for kommunens Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg samt Grønt Råd, vil også være til stede og fortælle om kommunens grønne tiltag og aktiviteter ude i vores grønne områder.

Vildere vejkanter

Den vilde natur er presset i det meste af Danmark, hvor bier, sommerfugle og svirrefluer mangler levesteder. I andre dele af Danmark, kan for eksempel tidligere landbrugsområder tages ud af produktion og gøres vilde. Det kan af gode grunde ikke lade sig gøre i Glostrup, derfor er man nødt til at tænke i mange bække små-princippet. Det er for eksempel vejkanter, der ikke behøver være veltrimmede.

Det er netop efter det princip, at kommunen nu opfordrer borgerne til at finde et hjørne af haven, eller endda altankassen, der ikke behøver være så velfriseret. For så kommer dyrelivet ret hurtigt tilbage.

– I Glostrup Kommune er vi allerede godt i gang med at skabe mere liv og mangfoldighed. På de kommunale arealer har vi ikke brugt sprøjtegifte siden 1998, og alle kommunens 85 hektar er tilmeldt initiativet Giftfri Have. Vi er også med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. På cirkelgrunden i Ejby Mose og en række vejkanter, rabatter og andre arealer rundt om i byen arbejder vi med at gøre kommunen vildere. Her graver kommunens Vej og Park tørvelaget af og planter vilde, blomstrende planter. Vi har til formålet fået lavet vores egen frøblanding Glostrup Blomstereng. Det er den, vi også uddeler ved fårefolden, fortæller Torbjørn Nicolajsen, chef for Vej og Park i Glostrup Kommune.