Rejsegilde på kæmpe boligbyggeri

Hvem kunne ikke godt tænke sig at bo her, spurgte Kent Magelund. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Trods lidt udfordringer i vinters går det planmæssigt frem med byggeriet af Kirkebjerg Søpark, som lige nu er et af Storkøbenhavns største byggeri med planer om næsten 500 boliger i alt

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag i sidste uge var der rejsegilde på byggeriet Kirkebjerg Søpark, der er et af de kommende boligbyggeriet i Kirkebjerg-området. Den del, der er nået længest, bliver kaldt Fælleden. Den består af 82 lejligheder, som vil stå klar til indflytning til januar. Allerede nu kan den første prøvebolig ses.

Derefter kommer de næste dele af byggeriet løbende, frem til september 2024, hvor de sidste af i alt 488 boliger står færdig.

Borgmester Kent Magelund holdt tale til håndværkere og arkitekter.

– Som Brøndbys borgmester vil jeg takke jer på vegne af hele vores by. Det er et fantastisk boligområde, som I er ved at opføre her. Jeg har været forbi flere gange, når jeg har været ude at løbe eller cykle og fulgt byggeriet. Jeg må sige, jeg er imponeret. Jeg er decideret fristet til at rykke teltpælene op, og jeg kan sagtnes se os nyde vores otium lige her, sagde han.

Oprindeligt var planen, at Kirkebjerg primært skulle omdannes til kontorer, men der var større interesse for at omdanne til boliger.

– Vi skal ikke ret mange år tilbage, før vi i kommunalbestyrelsen begyndte at tænke de første tanker og lægge de første planer for Kirkebjerg. Dengang var området udelukkende erhvervsområde. Den store interesse, vi oplevede for at bygge boliger, gav os blod på tanden til at tænke nyt og stort. Vi drømte om en ny bydel med moderne boliger, med bymæssig og arkitektonisk kvalitet og grønne åndehuller. En bydel med boliger til familier med børn, til enlige, til venner, til unge og ældre, siger Kent Magelund.

Ud over boligerne kommer byggeriet også til at indeholde parkeringshuse og et fælleshus kaldet Kernen.

– Jeg er pave stolt af at se, hvordan byggeriet af Kirkebjerg Søpark ikke alene har afsæt i udviklingsplanen, I har simpelthen også tilføjet en ekstra dimension med jeres store fokus på fællesskab. Man får meget mere end en bolig. Man får et hjem, et fællesskab, og jeg er imponeret over, hvor helstøbt et område, I er ved at skabe. Med aktivitetshuset Kernen, med café, med teater og multisal, med nyttehaver, træningstag og grønne åndehuller. Hvem kunne ikke godt tænke sig at blive en del af det fællesskab?, spurgte borgmesteren.