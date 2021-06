Radikalt valgprogram: Samarbejde er vigtigt

Glostrup. Glostrup Radikale Venstre har som det andet parti fremlagt et fuldt valgprogram frem mod kommunalvalget

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Radikale Venstre er nu klar med deres valgprogram til kommunalvalget i november. Det dækker politikområderne skole, grøn omstilling, kultur og fritid, byudvikling og bolig, social og sundhed, dagtilbud, mangfoldighed, erhverv og arbejdsmarked.

– Vi har mange dygtige folk, der har gjort en stor indsats for at få alle vores tanker og gode ideer ned på papiret. Vi glæder os utrolig meget til at præsentere vores politik for vælgerne frem mod valget og til de mange gode diskussioner, vi skal have med de øvrige partier, siger formand for Glostrup Radikale Venstre, Thomas Skov Andersen.

Overskriften i programmet er sammen skaber vi mulighederne.

– Vi tror på, at vi kan skabe en bedre by med flere muligheder, hvis vi samarbejder på tværs af partiskel, inddrager borgerne – unge som ældre, viser tillid til vores medarbejdere og lytter til erhvervslivet, siger Spidskandidat Emilie Borch Sloth.

Hun fortæller i den forbindelse, at Radikale Venstre vil uddelegere ansvar og skabe rammerne for øget nærdemokrati.

Selvstændige skoler

I det omfattende program, kan man blandt andet læse, at Radikale Venstre har en vision om at skabe en skole, ’hvor hvert barn vil opleve sig selv som en ressource for vores fællesskab og fremtid – uanset hvilket behov og hvilken baggrund, barnet har.’ Herunder står der, at detailstyringen skal tilbage til skolerne og ikke ligge ved politikerne, ligesom partiet mener, at der på sigt skal være fem selvstændige skoler i Glostrup bundet sammen med en fælles udskoling.

Partiet fremhæver også selv den grønne omstilling, hvor målet er at skabe en grøn kommune med lav CO2-udledning og forurening og med natur og biodiversitet til alle borgere.

Derudover er der fokus på at skabe et forenings- og kulturliv, som samarbejder på tværs af foreninger og institutioner i kommunen, og som engagerer endnu flere frivillige, så alle Glostrups borgere oplever at være en del af disse mange tilbud, oplevelser og fællesskaber.

Flere punkter

Selvom partiet har offentliggjort et omfattende valgprogram, spår formanden, Thomas Skov Andersen, at flere punkter kan komme til:

– Der opstår konstant nye muligheder, udfordringer, ideer og ny viden, så vi bliver nok aldrig helt færdige med at udvikle vores politik. Senest har vi i Radikale Venstre diskuteret mulighederne for at få en uddannelsesinstitution og en padeltennishal til Glostrup.

Allerede sidste år offentliggjorde partiet deres foreløbigt 8 kandidater til kommunalvalget: Emilie Borch Sloth, Mikkel Bay, Nicolai Ringkjær Skafte, Pia Bach, Thomas Skov Andersen, Lise Sustmann Allen, Juliette Forneris og Bent Filstrup.

Hele valgprogrammet kan findes på glostrupradikale.dk.