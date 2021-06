Præcisering: Danmarks længste vejnavn (uden parentes)

Brøndby. I sidste uges avis skrev vi, at Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er landets længste vejnavn. Det viser sig imidlertid, at to vejnavne på Fyn er længere - og de indeholder begge en parentes

Af Robert Hendel

For en uge siden skiftede Brøndbyvester Boulevard navn til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard.

Navneskiftet blev markeret ved Brøndby Strand Station den 1. juni, hvor det blev anført, at det nye navn er det længste i landet.

Et opslag i Danmarks Adresseregister viser imidlertid, at der er to vejnavne, der indeholder flere tegn end Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard på 37 tegn. De ligger begge ved nogle nyttehaver i Gislev mellem Ringe og Svendborg på Fyn.

På hver side af vejen Kolonihaverne Ved Lykkesholmsvej går Kolonihaverne Ved Lykkesholmsvej (Nord), som er 39 tegn langt, og Kolonihaverne Ved Lykkesholmsvej (Syd) på 38 tegn.

Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er derfor kun det tredjelængste vejnavn i landet, men det længste uden parentes.

Et vejnavn kan maksimalt fylde 40 tegn, så det er næppe muligt at gøre vejnavnet i Brøndby til Danmarks længste ved brug af en parentes. Den må derfor nøjes med at have det længste vejnavn på Sjælland.