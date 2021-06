Plads til Alle: Hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv

Brøndby. Red Barnet og Brøndby Kommune forsøger i fællesskab at få flere børn til at blive en del af et aktivt foreningsliv. Det giver børnene nye venner og øget selvtillid, lyder det

Af Robert Hendel

Sommeren er på vej, og med den følger en masse fritidsaktiviteter til glæde for unges sociale liv og trivsel. For i klubberne kan børn udfolde sig om en aktivitet, imens de knytter venskaber, opbygger selvtillid i forskellige fællesskaber.

Det er dog ikke alle børn og unge, der har mulighed for at deltage i foreningslivet. Derfor har Brøndby Kommune i samarbejde med Red Barnet iværksat tiltaget ’Plads til alle’ med det formål at alle børn i Brøndby de bedste muligheder for at blive del af fritidslivets fællesskaber.

Projektet er målrettet børn og unge fra 5-17 år, som er ikke deltager i fritids- og foreningslivet, og som er i risiko for at mistrives. I forvejen hjælper et stor antal kommuner i Danmark allerede børn og unge i udsatte positioner med økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Ifølge undersøgelser er støtten alene ikke nok.

Mental opbakning

De unge har også brug for social støtte for at blive motiveret og fastholdt i fritidslivet.

Det forsøger Plads til alle at løse ved at have en mentorlignende ordning, hvor frivillige følger barnet til fritidsaktiviteten, indtil det er faldet på plads. De frivillige er alle en del af Red Barnets lokalforening i Vestegnen.

En af de frivillige er Nikan Ahmadi, der har været med på holdet siden 2019. Selv har Nikan Ahmadi nydt godt af fritidslivet da han voksede op. Derfor vil han også hjælpe børn med til at finde nogle af de samme positive oplevelser, som han selv fik. Den hjælp har en ung knægt fået, og han har været involveret i både fodbold og boksning.

– Til at starte med var han nervøs og manglede motivation til at starte op, men bare med første gang til fodboldtræningen genkendte han med det samme nogle ansigter fra skolen og fik hurtig snakket med alle. Derfra fandt han motivationen og fællesskabet til at komme der fast, fortæller Nikan Ahmadi.

Ukendt fællesskab

På den måde fandt hans følgebarn et fællesskab han ikke kendte eksistensen af. Sådan er er historien for mange af de børn som har været en del af Plads til Alle, fortæller Lisbeth Posborg, som er projektleder og koordinator for Red Barnet Vestegnen og Plads til Alle.

Erfaringen er, at både børn og familier bliver glade for at være en del af projektet, og at indsatsen bidrager til, at børnene, også efter de er stoppet med at blive fulgt af en fritidsguide, fortsætter med at være en del af fritidslivets fællesskaber.

I øjeblikket eksisterer et samarbejde mellem Red Barnet Vestegnen og tre skoler samt fagpersoner i Brøndby kommune, som kender børnene og henviser dem til Plads til Alle. Samarbejdet sikrer en koordineret indsats for at nå målgruppen og fastholde børnene i fritidsfællesskaber.

Plads til Alle i Brøndby har siden 2018 hjulpet flere børn årligt med at finde sig til rette i fritidslivet. Med corona-epidemien har projektet dog været sat på pause, men Plads til Alle er klar til at begynde igen i takt med, at landet åbner igen.