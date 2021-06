Opkaldt efter Kong Kjeld: Danmarks længste vejnavn er nu officielt

Lisi Rasmussen var med til at indvi Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, som er landets længste vejnavn. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. 1. juni skiftede Brøndbyvester Boulevard officielt navn til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Navneskiftet blev markeret ved Brøndby Strand Station samme dag

Af Robert Hendel

Der er næppe ret mange mennesker, der som Kjeld Rasmussen har sat et markant aftryk på udviklingen af Brøndby Kommune.

Han bar borgmesterkæden i kommunen fra 1966 til 2005, og det gør ham til den længst siddende borgmester i danmarkshistorien. I lang tid har kommunens nuværende borgmester Kent Magelund (S) haft et ønske om at ære sin forgænger, der gik bort den 19. maj 2018. Det ønske fik han opfyldt i februar, da en enig kommunalbestyrelse besluttede at omdøbe Brøndbyvester Boulevard til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard med virkning fra 1. juni 2021.

– Man kunne fortælle mange historier om Kjeld og den store betydning han havde for Brøndby. Men jeg tænker, det står lysende klart for os alle, hvorfor det er så oplagt at opkalde en vej efter Kjeld Rasmussen, sagde Kent Magelund tirsdag formiddag, da det nye vejnavn blev indviet tirsdag den 1. juni 2021.

Ved indvielsen rettede han en særlig tak til Kjeld Rasmussens hustru og søn, som var med til at afsløre det nye vejskilt i krydset ved Strandskolevej.

Selv var Lisi Rasmussen, der var gift med Kjeld, overvældet.

– Det er jo helt ubegribeligt at stå i sådan en situation. Jeg har ikke så meget mere at sige. Kjeld ville sidde og godte sig, sagde hun.

Lagde mange spor ud

Med det nye navn har den længst siddende borgmester i danmarkshistorien fået opkaldt en de længste veje i Brøndby Kommune efter sig. Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er tilmed Danmarks længste vejnavn.

– Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Det har alligevel noget over sig. Det passer til en mand, der havde hans format, sagde Kent Magelund ved indvielsen af det nye vejnavn.

Navnet Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er 37 tegn langt, og den mest hensigtsmæssige forkortelse efter reglerne herom vil være ’Borgm. K. R. Boul’. Derfor har flere påpeget, at det vil være mere hensigtsmæssigt at stryge borgmester fra navnet og blot kalde vejen for Kjeld Rasmussens Boulevard. Imidlertid er ’borgmester’ en essentiel del af vejnavnet ifølge Kent Magelund.

– Han lagde virkelig mange spor ud i Brøndby, som i dag kendetegner byen og er en del af vores puls og identitet. Han var visionær og slagkraftig. Han var det, man vil kalde en bykonge. I ordets mest positive forstand, sagde Kent Magelund tirsdag formiddag, da hans forgænger blev hyldet med det nye vejnavn.

Forbinder kommunen

En hyldest af Kjeld Rasmussen har tidligere været til debat i kommunalbestyrelsen. Oprindeligt var det planen at omdøbe bagsiden af Brøndby Stadion til Kjeld Rasmussens Plads.

– Kjeld skabte ikke mindst rammerne for byens fodboldklub, som Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard meget passende går lige forbi et par kilometer herfra. Og nu er vi oven i købet Danmarksmestre. Jeg er sikker på, at Kjeld også jublede sammen med os, da vi fik mesterskabet i hus, sagde Kent Magelund i sin tale, der frembragte smil på læberne af flere af de fremmødte, blandt andre Per Bjerregaard og Lisi Rasmussen.

Planen om at omdøbe pladsen bag stadion blev droppet efter dialog med blandt andre Brøndby IF. For fodboldklubben er navnet Brøndby Stadion en vigtig del af markedsføringen af fodboldklubben, og derfor så klubben helst ikke, at dele af vejstrækningen Brøndby Stadion blev omdøbt til Borgmester Kjeld Rasmussens Plads. Samtidigt mente fodboldklubben ikke, at en plads bag stadion ville være en behørig hyldest til den længst siddende borgmester i landet.

– Den længst siddende borgmester i landet skal da have en stor vej opkaldt efter sig, fortalte Ole Palmå, der er administrerende direktør i Brøndby IF, til Folkebladet i september.

En stor vej har Kjeld Rasmussen nu fået opkaldt efter sig. Det er den næstlængste i kommunen, og den passerer udover Brøndby Stadion blandt andet også Brøndby Hallen, idrætsefterskolen og gymnasiet, som Kjeld Rasmussen var med til at grundlægge.

– Det var i høj grad Kjelds fortjeneste i løbet af hans lange borgmesterperiode, at Brøndby Kommune udviklede sig nærmest fra bar mark til en moderne kommune med mange gode almene boliger, et vidtforgrenet foreningsliv og et stærk fællesskab, sagde Kent Magelund ved indvielsen af det, der i dag er Danmarks længste vejnavn.

no images were found