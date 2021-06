Nyt IT-system lukker afdeling

Glostrup. Glostrup Kommune skifter til et nyt IT-system til udbetaling af ydelser. Derfor er ydelsesafdeling lukket fra 7. til 18. juni og der kan opstå forlænget behandlingstid

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune og alle landets øvrige kommuner skal have nyt IT-system til udbetaling af forsørgelses- og enkeltydelser Med det nye system bliver flere arbejdsgange automatiserede, og det er med til at styrke sagsbehandlingen. Derudover får borgerne en ny selvbetjeningsløsning til at ansøge om økonomisk hjælp.

51 kommuner i Danmark har allerede taget systemet i brug, og erfaringerne er gode.

Herefter skal medarbejderne selv konvertere sagerne ind i det nye system, og Ydelsesafdelingen holder derfor lukket i konverteringsperioden 7. til 18. juni for både telefoniske og personlige henvendelser fra både borgere og virksomheder. I perioden vil der ikke være adgang til at udbetale fra systemet til hverken borgere eller virksomheder.

Længere ventetid

Overgangen til det nye system betyder, at der vil være længere sagsbehandlingstid i perioden fra medio maj og hen over sommermånederne. Dette gælder både for borgere og virksomheder.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister, da det ellers kan have betydning for din berettigelse til en ydelse.

Har du brug for hjælp til den nye selvbetjeningsløsning, skal du booke en tid til ”digital hjælp” i Borgerservice: www.glostrup.dk/digital hjælp.