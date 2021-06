Nye legepladser giver nye muligheder

Josefine fra 3. klasse er glad for at kunne gå armgang på den nye legeplads i mellemtrinnet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. De nye legepladser på Skovvangskolen er meget sjovere end de gamle, lyder det fra eleverne, der også kan opleve at komme til at bruge legepladserne i undervisningen

Af Emma Stylsvig Elsner og Sandra Sophia Jargin

Onsdag blev Skovvangsskolens nye legeplader og en ny multibane indviet af borgmesteren. Der er lavet legepladser flere forskellige steder på skolen, så både indskoling, mellemtrin og udskoling har fået nye muligheder til at lege og være på.

I indskolingen blev legepladsen indviet af 2. a. En af eleverne i den klasse var Mads. Han er glad for den nye legeplads.

– Jeg kan godt lide det høje hegn, fordi der kan man hoppe ned, siger han.

Han kunne dog godt have tænkt sig en enkelt nyhed mere.

– Jeg ved godt vi har en rutsjebane der over men den er gammel så jeg ville gerne have en vild rutsjebane, siger han og peger på den gamle rutsjebane, som han synes er lidt for kedelig.

Del af undervisningen

Legepladserne er blevet til efter rådgivning fra eleverne.

– Alle klasser er blevet spurgt til hvad de gerne ville have til skovvangskolens udeområde, alle de ønsker er blevet sendt op til glostrup ejendom, fortæller Heidi Wang, afdelingsskoleleder på Skovvangskolen.

Legepladserne skal ikke kun bruges af eleverne i frikvarterne og i deres fritid. De kan også bruges i undervisning, fortæller Heidi Wang.

– Jeg har for eksempel oplevet, at en første klasse satte sig her ud på den nye fodboldbane og lavet matematik, så det bliver både brugt til lege og til læring, siger hun.

Glade forældre

Skovvangskolen har lige fået nyt lokalråd, der ikke nåede at være med i tilblivelsen af de nye legepladser. Men de er glade for dem, fortæller Patrick Karlsen, formand lokalrådet.

– Det er utrolig positiv at børnene også bruger den nye legeplads efter skoletid, og i deres fritid, siger han.

– Det hænger godt sammen med lokalrådets opgaver. Vi har haft fokus på at øge forældreengagement og det lokaleengagement på skolen. Vi sætter fokus på trivsel for børnene på skolen, det er at sikre at børne her på skolen trives godt, siger han.

Det er en politisk prioritering at give penge til legepladser.

– Vi har brugt rigtig mange penge til den her legeplads. Det var så slidt her, så vi syntes at nu skulle det være nu. Det trængte til at blive bedre så man både kunne bruge det til bare at gå ud og lege men også så man kunne bruge det i forbindelse med undervisningen. Det var også meget vigtigt for os, at børnene på skole og deres forældre var med til at bestemme hvordan legepladsen endte, siger borgmester John Engelhardt, der er positivt overrasket over legepladsen.

– Det ligner slet ikke sig selv, jeg er meget overrasket, det er blevet meget bedre, siger han.

Også Josefine fra 3. klasse er glad for de nye legepladser.

– Den er god og lege på, jeg er mest på arm gangen. Før var det meget kedeligt, fordi der kunne vi kun spille bold, så det er blevet meget bedre. I timerne bruger vi det, hvis der ikke er andre her ude. Vi er her også i klub-tiden, siger hun.