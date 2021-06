Ny svømmehal med mange input

Her bliver første spadestik til den kommende svømmehal taget. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk. Onsdag blev første spadestik til Vallensbæks nye, store svømmehal taget. Det bliver en svømmehal med plads til alle

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag eftermiddag kunne borgmester Henrik Rasmussen (K), formand for Folkeoplysningsudvalget Morten Schou Jørgensen og en repræsentant for entreprenøren tage første spadestik til Vallensbæks kommende svømmehal. Svømmehallen kommer til at ligge ved siden af det nuværende idrætscenter. Den har været mange år undervejs.

– Det er nok Vallensbæks dyreste og største anlægsprojekt nogensinde. Det her er en drøm, som Vallensbæk har haft i rigtig mange år om at bygge én stor svømmehal. Vi har to svømmehaller, som ikke kan mere, de bliver nærmest holdt sammen af fugemasse og tyggegummi. I stedet for at renovere dem, så fik vi ideen om at bygge en helt ny svømmehal, sagde Henrik Rasmussen.

I den oprindelige tidsplan var det forventningen, at svømmehallen skulle stå færdig i løbet af i år. Det kommer åbenlyst ikke til at ske, men det var nødvendigt med udsættelserne for at få det helt rigtige projekt.

– Det er jer brugere, der er skyld i, at vi har et projekt. Vi har siddet 23 mennesker sammen, der skulle finde ud af, hvordan svømmehallen skulle se ud. Det burde ende i uenigheder og mange forskellige synspunkter. Heldigvis oplevede jeg en styreguppe, hvor alle meldte ind, hvad de ønskede sig, og var villige til at klippe en hæl og hugge en tå, for at få det til at lykkes. Tusind tak for jeres bidrag, sagde Henrik Rasmussen.

En af de klubber, der har siddet med i styregruppen, var Vallensbæk Svømmeklub VI39.

– Vi får langt flere baner til undervisning og motion, som er den bærende del af klubben, der får et enormt løft. Det løfter også vores konkurrenceafdeling og eliteafdeling. Jo flere medlemmer vi har, jo større base er der til at udvikle elite-svømmere, siger formand Carl Eltorp.

Enighed

Der er fuld enighed blandt politikerne i Vallensbæk om, at det er det rigtige projekt.

– Der er taget højde for alle grupper af borgere kan komme der, uanset handicap eller hudfarve. Vi er særligt begejstrede for arkitekturen, det virker som om, der er kælet for detaljerne. Der er både glas og mur, siger Søren Wiborg (S).

– Det er flot projekt som udover at give Vallensbæks borgere mulighed for at dyrke motion og hygge, også på sigt kan være med til at sundhedsfremme, danne grobund for sociale fællesskaber samt give vores kommende generationer mulighed for at lære at svømme. Vi er kommet i mål med at få lavet hele fire flotte bassiner, som muliggør, at hallen kan bruges til flere formål på samme tid. Det er yderst praktisk, at hele svømmehallen ikke skal lukke ned, fordi en skoleklasse skal have undervisning, eller hvis der afholdes en svømmekonkurrence, siger Carina Kristensen Berth (DF).