Musik og drama under samme tag

Der øves i salen under Glostrup Bibliotek. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I det kommende år skal Glostrup Musikskole og Den Kreative Drama-skole i Glostrup samarbejde. Det kan give begge parter et kreativt løft

Af Jesper Ernst Henriksen

I den store sal under Glostrup Bibliotek står ni grupper af stole med et navn på hver. Navnene svarer til de elever, der netop nu står bagerst i lokalet. De er alle elever på Den kreative dramaskole, og om lidt kommer deres forældre for at se dem opføre årets forestilling, Find din egen vej.

– Det er en forestilling for forældrene. Den er meget eventyr-agtig, vi ser nogle forskellige karakterer og deres udvikling, og så ender det hele lykkeligt til sidst, fortæller Ronnie Jeppesen, der har drevet Den Kreative Dramaskole i to år.

Han og Glostrup Musikskole har netop indgået et samarbejde. Det giver god mening, for der er mange ligheder mellem drama og musik.

– Der er mange forbindelser. Der er det at udtrykke sig kreativt, som man gør både musikalsk og dramatisk. Om man spiller skuespil eller spiller instrument eller maler eller danser, så er det en måde at udtrykke sig på, som er mere umiddelbar, end hvis man skriver eller taler. Det kan appelere til børn, der har svært ved at udtrykke sig på anden vis. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi som musikskole også åbner for andre udtryksmuligheder end bare musik. Det er en tendens, at mange musikskoler udvider med drama, billedkunst og dans. For mig er det helt naturligt. Det var også en del af den musikskole, jeg var på tidligere, siger Torben Engberg, den forholdsvis nye leder på Glostrup Musikskole.

Lidt nervøse

På scenen i salen under Glostrup Bibliotek går børnene i gang med at øve stykket endnu en gang. Børnene har godt styr på replikkerne og hvordan de skal fremføres. Ind i mellem er der en replik eller to, som en af skuespillerne har glemt. Det er første gang, de øver uden at Ronnie sufflerer. Så må I improvisere, lyder det fra Ronnie.

Hen over året, der selvfølgelig har været præget af corona, har eleverne på dramaskolen arbejdet med en masse forskellige dramaøvelser, og har over de seneste måneder arbejdet med stykket, der skal fremføres om lidt.

– Det har været fedt. Vi har taget vores replikker igennem og lavet nogle dramalege og så har vi sat bevægelse på, fortæller Fillippa.

– Det har været rigtig fedt og sjovt. Jeg har lært at spille skuespil. Det var lidt svært at lære replikker, men vi lærte det til sidst, supplerer Freja.

De to ser frem til at stå på scenen.

– Vi er virkelig spændte og nervøse og vi glæder os virkelig meget, siger Filippa.

Samarbejde

Når man har de to typer undervisning under samme tag, er der muligheder for samarbejde.

– Der er mulighed for at lave nogle ting sammen, som jeg synes er interessant. Jeg synes, det er fedt at have et underviserkorps, som har nogle forskellige tilgange til det kreative udtryk. Ronnie har måske nogle andre måder at se det kreative udtryk på, end musiklærerne har. Det kan inspirere dem og ham. Derfor synes jeg, det er rart at have kreative mennesker fra forskellige genrer i huset, siger Torben Engberg.

– Vi tænker og underviser forskelligt. Vi kan bidrage til at gøre hinanden mere kreative. At få drama-eleverne ind i det store fællesskab i Glostrup Musikskole tror jeg også er godt for dem. Det at være en del af noget større er super fedt, supplerer Ronnie Jeppesen.

Musik er en naturlig del af opera, ballet, musical og en del teaterstykker. Derfor virker det nærmest forceret, når de to ting er blevet skilt ad, mener Torben Engberg.

– Vi kan lave nogle forestillinger sammen. Det kan være, at nogle af skuespillerne skal synge lidt, det kan være, at nogle af musikerne bliver inddraget i skuespillet på en eller anden måde. Det udvider den oplevelse, man får af at gå til drama eller musik, siger han.

Indtil videre er der aftalt et samarbejde i et år mellem de to kreative skoler. Begge parter håber selvfølgelig, det går godt og kan fortsætte flere år.

– Mit håb er, at politikerne vil udvide musikskolen til at være en kulturskole, så vi også inviterer drama, forfatterkunst, dans og billedkunst ind, så alle de kreative ting er samlet her, siger Torben Engberg.