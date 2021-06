Man skal ikke løbe væk fra lorten

Julius Mygind underholdt 60 elever på FGU Vestegnen med fortællingen om et liv med dårligt selvværd. Foto: FGU Vestegnen

GLOSTRUP. FGU Glostrup fik fredag den 21. maj besøg af Julius Mygind, der fortalte om et liv, der tidligere var præget dårligt selvværd og et hashmisbrug

Af Robert Hendel

Har I nogensinde prøvet at kaste op i jeres egen mund og så bagefter sluge det?

Sådan indledte foredragsholder og coach Julius Mygind sit besøg på FGU Vestegnen i Glostrup den 21. maj. Godt 60 af skolens 152 elever samt undervisere fulgte med, da Julius Mygind med humor og stor ærlighed fortalte sin livshistorie med lavt selvværd og vejen ud i misbrug.

De dårlige tanker og det lave selvværd begyndte den dag i tredje klasse, hvor alle kammeraterne løste regnestykkerne på nær Julius Mygind. Han følte sig gradvist mere dum og ubrugelig.

– Der sad jeg og tænkte, at der var noget galt med mig. Men der var ingen, der sagde det. Det var mig selv, der bildte mig ind, at jeg var dum, sagde Julius Mygind.

Han er søn af skuespiller Peter Mygind og Lise Mühl­hausen og lever i dag af at holde foredrag på skoler og institutioner om et liv med misbrug, som han i dag for længst har lagt bag sig.

Til eleverne på FGU Vestegnen fortalte han om skolegangen, hvor han gang på gang sagde til sig selv, at han ikke duede til noget. Først da han i 7. klasse på en mørk kirkegård røg sin første joint, følte han sig afslappet, rolig og god nok. Næste morgen begyndte det igen, og han vågnede med et skrig over at ’lorten’ stadig var der.

– Man kan ikke flygte fra lorten, man er nødt til at tage fat på den og forholde sig til den. For hvis man ikke gør noget, vil den altid være der, sagde han til de interesserede elever.

Flere af tilhørerne kunne sagtens genkende følelsen af ikke at være god nok. Alle i salen var også enige om, at søndag var en tom dag, og mandag en dum dag. Netop derfor begyndte Julius Mygind at ryge hash med sin bedste ven hver mandag, inden de skulle i biografen. På den måde slap han for følelsen af at være uduelig og dum. Det gør han ikke længere, og i dag hjælper Julius Mygind andre unge ud af misbrug.