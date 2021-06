Løb for lungesyge børn

Team Rynkeby Vestegnen løb sammen med elever i den gode sags tjeneste. Foto: Robert Hendel

Brøndby. De yngste elever på Brøndbyvester Skole var fredag ude på en løbetur i den gode sags tjeneste sammen med repræsentanter fra Team Rynkeby Vestegnen

Af Robert Hendel

Omkring 350 elever fra Brøndbyvester Skole var fredag hoppet i løbetøjet sammen med Team Rynkeby Vestegnen. På grund af coronasituationen foregik det dog anderledes end tidligere.

Normalt løber alle klasserne rundt om skolen ad flere omgange for at støtte den gode sag. I år dog måtte klasserne løbe hver for sig for at reducere risikoen for smittespredning.

– Det er rigtig vigtigt, at vi støtter de foreninger, der hjælper børn, som er syge med at få nogle gode oplevelser, indledte skoleleder Joachim Kjøllberg, da han tonede frem på skærmene i klasselokalet.

Inden eleverne fra 0. til 3. klasse kunne komme ud i den friske luft, havde skolelederen lige et par bemærkninger og informationer til de mange børn på skolen.

– Vi kender alle til coronavirus, og de børn, som har lungesygdomme mærker det ekstra alvorligt, fordi covid-19 sætter sig på lungerne og giver vejrtrækningsproblemer, fortale han eleverne.

Derfor var det ifølge Joachim Kjøllberg vigtigt, at eleverne gav den en ekstra skalle denne fredag morgen og formiddag. Op til løbet kunne familie, venner og lokale erhvervsdrivende lægge en valgfri donation, der ubeskåret går til Børnelungefondens arbejde for børn med kritiske lungesygdomme. Nogle elever fik et fast beløb for hver omgang, de tilbagelagde.

Eleverne i 0. klasse løb inde på atletikbanen, og her tilbagelagde en enkelt elev 17 gange de 400 meter, der er rundt om banen. De gik ikke ubemærket hen hos både lærere på skolen og repræsentanterne fra Team Rynkeby Vestegnen.

I år skulle det have været 20. gang, at Team Rynkeby cykler til Paris til fordel for børn med kritiske sygdomme. På grund af coronasituationen kommer det dog til at vente i et par år mere. Sidste år måtte holdet derfor sadle om og cykle Danmark rundt i stedet. Sådan bliver det også i år for cykelholdet, der sidste år donerede Team Rynkeby 65,5 millioner kroner til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme. 20 millioner blev givet til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.