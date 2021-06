Lars Thomsen er borgmesterkandidat

Glostrup. Som forventet bliver Bylistens stifter, Lars Thomsen, også partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg, hvor han vil gå efter borgmesterposten

Af Jesper Ernst Henriksen

Bylisten besluttede på årets generalforsamling at opstille Lars Thomsen, som borgmesterkandidat til kommunalvalget i november.

I øjeblikket er Lars Thomsen chef for forsvarets Krypto, Kort og Publikationssektion. Frem til 2018 var Lars Thomsen medlem af Venstre og formand for social- og ældreområdet i fem år, hvilket han fortsatte med i et år under Samarbejdsgruppen.

– Ældreområdet har oplevet flere forringelser i de to år, hvor jeg ikke har været formand. Den frisklavede mad på ældrecentrene og muligheden for at benytte ældrecenter Dalvangens Café i weekenden er fjernet. Frivillighedsforeningernes penge er fjernet. En lovet ombygning på Ældrecenter Sydvestvej blev fjernet og pengene blev brugt på byudvikling. Muligheden for at tilbyde vores hjemmeboende mere end én hjemmeplejeudbyder er også blevet nedstemt. Lige nu er jeg glad for at jeg ikke er ældre, siger Lars Thomsen.

Bylisten kalder selv Lars Thomsen for borgmesterkandidat.

– Jeg er ikke den yngste borgmesterkandidat, ej heller den kønneste og sikkert heller ikke den flinkeste, men jeg brænder for Glostrup og kan tilbyde visioner og ledelseserfaring til at gennemfører den drejning, Glostrup har brug for, sagde han med et smil under generalforsamlingen.

Da Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre, var det fordi, han ikke ville stemme for partiets politik for byudvikling.

– Bylisten ikke imod byudvikling. Men Bylistens politik er, at vi skal have et ordentlig fundament bestående af et velfungerende børneområde, en skole, der gør vores børn klar til fremtiden og anstændige forhold for vores ældre og andre svage borgere i kommunen. Derudover vil vi gerne passe på Nyvejs små huse centralt i Glostrup. Vi ser gerne, der bygges spændende og både vores unge og ældre tænkes ind i byggerierne. Hvis kommunen skal medfinansiere, så skal det være med fortrinsret til Glostrups nuværende borgere, siger Lars Thomsen.

Lars Thomsen er 54 år, gift med Malene og har to børn, Emma og Bo.