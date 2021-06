Læsekonkurrence hele sommeren

Bibliotekarer som Gro Johanne Vase hjælper gerne med at finde gode sommerbøger. Foto: Glostrup Bibliotek

Glostrup. Den store læsekonkurrence for børn, Sommerbogen, er i gang igen med masser af forskellige udfordringer

Af Jesper Ernst Henriksen

Igen i år er Glostrup Bibliotek en del af den landsdækkende konkurrence Sommerbogen, hvor børn mellem seks og 15 år kan vinde gevinster, hvis de klarer 10 udfordringer og skriver tre små bedømmelser af bøgerne.

Der er mange udfordringer at vælge imellem. Det kan for eksempel være at læse, mens man spiser en is, læse en bog af en dansk forfatter, læse en avis eller et blad eller læse en bog med en skurk. Det er også muligt at kombinere udfordringerne og for eksempel læse en avis, mens man spiser en is.

Alle børn, der læser tre bøger, løser de 10 udfordringer og laver tre små anmeldelser inden den 21. august, kan vælge en bogpræmie. Samtidigt deltager de i lodtrækningen om hovedpræmien, som er muligheden for at tømme en boghandel på fem minutter.

På Glostrup Bibliotek er det muligt at få hjælp fra bibliotekarerne til at finde gode sommerbøger, og der vil i løbet af sommeren være læsefællesskaber for børn.