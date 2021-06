Kunst til nye ældreboliger

Pilehavehus har fået disse malerier i indflyttergave.

VALLENSBÆK. Torsdag eftermiddag stemt beboerne på Pilehavehus, om hvilke to malerier af Poul Kokholm der skal hænge på væggene i den nye tilbygning på Pilehavehus

Af Jesper Ernst Henriksen

Cafeen på Pilehavehus summede af liv torsdag eftermiddag. Kagegafler og kaffekopper klirrede mod tallerkner og underkopper, og snakken gik mellem de beboere, der var mødt op. Den gode stemning hang tykt i luften.

Efter flere måneder med nedlukninger og aflysninger var det tiltrængt at have noget at mødes om. Denne dag mødtes beboerne for at stemme, om hvilke to ud af fire malerier der skal hænge og pryde væggene i den nye tilbygning til ældreboligerne.

– Hvis der er noget, vi kan lære af kriser, så er det, at kunst kan hjælpe os videre. Kunst binder os sammen og vækker forskellige følelser hos os alle. De nye boliger på Pilehavehus er blevet taget godt imod, og de nye beboere er så småt ved at finde sig til rette i deres hjem. Nu bliver væggene på fællesarealerne udsmykket med to nye kunstværker, sagde Henrik Rasmussen, som var mødt op i cafeen for at overrække kunsten til Pilehavehus.

Kunstneren Poul Kokholm havde stillet op med fire fantastiske malerier af lokale motiver til Pilehavehus. Et billede af et grønt område fra Landsbyen og et billede fra havnen en vinterdag var de to malerier, der blev udvalgt til at hænge i den nye tilbygning.

Og et enstemmigt glædesudbrud gik gennem forsamlingen, da borgmesteren kunne fortælle, at de to øvrige malerier bliver skænket til fællesområdet omkring cafeen.

Ikke alle beboere havde mulighed for at møde op i cafeen til selve afstemning. De havde derfor afgivet deres stemme på forhånd og fået serveret kaffe og kage i boligen.