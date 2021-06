Kravlegården kritiserer kommunen: Har lovet os et nyt sted

Kravlegården ligger lige nu i ruiner. Det ærgrer brugerne, der føler, at kommunen arbejder for langsomt med at finde en ny placering til værestedet. Foto: Per Kleveland

BRØNDBY. Med byggeriet af en ny Aldi-butik på Nygårds Plads har værestedet Kravlegården måttet lade livet efter 35 år i området. Ifølge brugerne af Kravlegården er de blevet lovet et nyt sted af kommunen, men det er ikke sket endnu. Det er dog planen, at der skal findes en løsning, lyder det fra politisk side

Af Robert Hendel

Om et halvt års tid står en ny dagligvarebutik klar på Nygårds Plads 1A-1H ved Brøndbyøster Station.

Den erstatter de gamle, nedbrændte erhvervslokaler, som har stået tomme i godt to år. Og det får stor betydning for brugerne af værestedet Kravlegården, som lå bag den bygning, der nu bliver jævnet med jorden for at gøre plads til noget nyt.

Nedrivningen betyder nemlig, at Kravlegårdens brugere efter 35 år ikke har noget sted at være. Det møder kritik fra nogle af de folk, der hidtil har benyttet værestedet.

– Brugerne har fået lovning på, at et nyt skur ville blive opsat af Brøndby Kommune, men sagsbehandlingen har været så træg, at der endnu ikke er fundet et sted, forklarer Per Kleveland, som er aktiv i Kravlegården.

Ifølge Per Kleveland betyder det manglende sted at være, at folk i stedet samles på torve og pladser rundt omkring i Brøndbyøster.

– Desværre er det ikke alle, der deltager. Specielt de mest udsatte ønsker ikke at stå på offentlige pladser eller få bøder af politiet. Alle savner det intime samvær og familiære fællesskab, der var i Kravlegården, siger han.

Forstår frustrationerne

Per Kleveland og de øvrige brugere af Kravlegården mener ikke, at Brøndby Kommune har taget dem alvorligt. Derfor håber han, at der snart kommer en løsning, men det er ikke så lige til, fortæller Hajg Zanazanian (S), der viceborgmester i Brøndby og medlem af kommunens social- og sundhedsudvalg.

– Det er i alles interesse, at vi finder et sted hurtigst muligt, men det skal også være den rigtige løsning, siger han.

Ifølge Hajg Zanazanian er kommunen undersøger kommunen, om der er plads på kommunale arealer, ligesom den er i dialog med boligselskaberne om en ny placering til værestedet.

– Kravlegården blev i sin tid etableret, fordi brugerne følte sig udstillet i det offentlige rum. Derfor er det også enormt vigtigt, at vi får fundet en god løsning, og gerne så hurtigt som muligt, siger Hajg Zanazanian.

En af de store udfordringer er, at brugerne af Kravlegården ønsker, at stedet er nemt at komme til, ligesom der skal være butikker i nærheden.

– Vi skal jo se, om vi kan finde en løsning, hvor både brugerne af værestedet, kommunen og boligselskaberne kan se sig selv i det. Jeg håber, at vi snart har en løsning klar, lyder det fra Hajg Zanazanian.