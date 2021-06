Iagttag toldreglerne ved køb af varer over grænsen

SPONSORERET INDHOLD: Befinder du dig i det sønderjyske, er det næsten obligatorisk at tage turen over grænsen for at købe billig sodavand, vin, slik og talrige andre dagligvarer. Ikke nok med at du får tingene billigere ved en grænsehandel, men du kan også købe varer i nogle større partier, end du er vant til herhjemme.

Af SPONSORERET INDHOLD

Ved din lokale grænsebutik kan du også finde masser af udenlandsk slik og sprut, der er værd at prøve.

Toldregler er vigtige ved grænsehandel

Hvad skal du så tænke på, når du handler hos en grænsehandel? Toldregler er ret vigtige, for hvor du frit kan bringe varer fra Tyskland til Danmark, når blot det er til eget forbrug, kan du hurtigt stå over for at skulle betale told og afgifter, hvis du køber for meget. Ikke at der er faste regler for, hvor meget du må indføre. Men indfører du meget, skal du kunne dokumentere, at det er til eget forbrug.

Vær obs på vejledende mængder for indføring

Typisk vil der være en vejledende mængde at finde for, hvor meget hedvin, spiritus, tobak osv., du kan bringe med dig over grænsen, før det virker mistænkeligt. Her er det for det første værd at vide, at der er forskel på, hvor store mængder du trygt kan indføre, alt efter om du har varerne med dig til Danmark/Sverige eller Norge. Desuden må folk under 18 år ikke indføre tobaksvarer overhovedet.

Husk eksporterklæringen, når du handler

Værd at vide om grænsehandel er også, at du enten før eller under dit besøg i butikken skal skrive under på eksporterklæringen, som siger, at du først bryder emballagen på varerne, når du er ude af Tyskland. Med udfyldt eksporterklæring slipper du for at betale pant på emballage ved fx sodavand.

At gøre en god handel i det tyske er nemt nok, når du iagttager relevante regler for eksport af varer.