Hædret for arbejdet med demensramte

Fra venstre er Helle Kruse-Petersen, Vibeke Gyldholm Hansen og Jeanette Knudsen, der blev hædret for deres arbejde på Højstrup Have.

VALLENSBÆK. Tre medarbejdere på Højstruphave fik ikke Ældreministeriets demenspris, men fik masser af rosende ord fra de lokale ledere og kollegaer

Af Jesper Ernst Henriksen

På Daghjemmet på Højstruphave arbejder de tre ildsjæle Jeanette Knudsen, Helle Kruse-Petersen og Vibeke Gyldholm Hansen. De går motiverede på arbejde og går gerne et ekstra skridt for at løse opgaver for borgerne, mener deres teamleder Rikke Marcher. Derfor indstillede hun dem til Demensprisen 2021. De kom desværre ikke igennem nåleøjet hos Ældreministiet og dermed i betragtning til prisen, men de havde alligevel fortjent en anerkendelse, mente man i kommunen.

Vallensbæk Kommunes Pleje- og Omsorgschef Susanne Ormstrup kom derfor fredag forbi Højstruphave, hvor Jeanette, Helle og Vibeke var til stede helt udvidende om den kommende hædring. Mange af deres kollegaer mødte op med flag, mens de tre kiggede måbende og undrede sig over, hvad der skete.

Susanne læste højt fra instillingen:

– I ser hvert enkelt menneske med individuelle behov. Her kommer jeres exceptionelle arbejde og lyst til at arbejde med det hele menneske til syne. I arbejder tæt sammen med både borgere og pårørende, og det skaber tryghed for alle. I skal have den her pris for jeres store faglighed, jeres engagement og jeres måde at tilgå den enkelte på, sagde hun.

Alle tre var rørte og taknemmelige over anerkendelsen. Det store skulderklap fra Rikke, Susanne og ikke mindst deres kollegaer – der også blev takket for deres daglige indsats og dedikation – bragte masser af smil frem i det lille selskab.

– I gør en helt særlig og ekstraordinær indsats for borgerne og de pårørende, der er ramt af sygdommen demens, og det vil vi rigtig gerne anerkende. Fra os alle sammen: En særlig tak til jer. Det er fantastisk at have sådan nogle som jer med på holdet, sagde Susanne Ormstrup, mens hun uddelte en buket blomster til dem hver.

Rikke Marcher tilføjede:

– Det er virkelig noget, I brænder for. Man kan mærke, I er ildsjæle, og man kan også mærke, at I får noget ud af det, og det gør man jo, fordi man gerne vil det.