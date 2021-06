Grundlovsdag i Schlüters skygge

Marianne Friis-Mikkelsen talte om konsekvenserne af corona. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Konservative i Vallensbæk fejrede Grundlovsdag blandt andet med et minuts stilhed, da tidligere statsminister Poul Schlüters bisættelse begyndte

Af Jesper Ernst Henriksen

Grundlovsdag fejrede Konservative i Vallensbæk traditionen tro på Højrupgård. Fejringen i år blev dog noget anderledes end normalt, da det samtidig var dagen, hvor den tidligere konservative statsminister Poul Schüter blev bisat.

Formanden for den lokale afdeling af Konservative, Mia Petersen, talte om den tidligere statsminister.

– En dygtig politisk håndværker, frisk og skarp til det sidste, som har været en enorm inspiration – læremester – ikke kun for os konservative, men Poul Schlütter har også høstet stor anerkendelse hos vore politiske modstandere og politikere i hele Europa. Poul Schlüter samlede Danmark op efter Anker Jørgensen, som måtte give op og bede andre få Danmark på økonomisk fode igen. Poul Schlüter har leveret mange kloge sentenser. Den vi hører tit er, at 90 procent af alle danskere er konservative. De ved det bare ikke, sagde hun blandt andet.

Tilbage igen

Det er tre år siden, at konservative sidst har kunnet fejre grundlovsdag. For to år siden blev grundlovsdag aflyst på grund af folketingsvalget, mens det sidste år blev aflyst på grund af corona. Den talte Marianne Friis-Mikkelsen om. Hun er nuværende kommunalbestyrelsesmedlem, men stiller til november op til regionsrådet i stedet.

– Der er ingen tvivl om at coronaen har gjort noget ved os alle. Mange af os tænker og handler anderledes, vi er blevet mere eftertænksomme. Vi efterlever de restriktioner, som er sat, på hver vores måde, og hos mange har ensomheden gjort fyldest. De unge som de ældre har virkelig mærket dette. Vores natur er blevet attraktiv som aldrig før. Udeliv står højt på manges dagsorden, sagde hun blandt andet.

Til regionsrådsvalget vil hun blandt andet have fokus på forholdene for fødende. Det var måske særligt relevant for den næste taler, folketingsmedlem Merete Scheelsbeck. Hun var nemlig så højgravid, at hun fødte et par dage efter talen i Vallensbæk.

– Jeg havde termin i tirsdags, så jeg havde frygtet, at vores lille baby havde sat en stopper for min deltagelse i dagens grundlovsfestligheder, sagde hun.

Grundloven presset

Merete Scheelsbeck talte om Grundlovens borgerrettigheder, som er særligt relevante i år.

– Det seneste år har Grundloven virkelig været under pres. Eksemplerne er mange. For blot at nævne en enkelt, så har den private ejendomsret mildt sagt været sat ud af magt – og her tænker jeg naturligvis på minkskandalen. 13.000 ton mink er lige nu ved at blive gravet op igen. Efter de først blev slået ihjel som raske dyr efter en ulovlig ordre og så blev gravet ned flere steder, hvor de aldrig skulle være begravet. Det er jo komplet vanvittigt at tænke på. Den sag er simpelthen en skandale uden sidestykke i nyere dansk historie. Og jeg er meget enig med vores partiformand, når han siger, at regeringen og navnlig statsministeren er sluppet alt for billigt i den sag, sagde hun blandt andet.