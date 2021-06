Gør dine sommerlooks mere interessante med accessories

SPONSORERET INDHOLD: Nu hvor det bliver varmere og varmere udenfor, er det også tid til, at du skal finde dit sommertøj frem bagerst i din garderobe. Hvis du har problemer med, at dine sommerlooks ofte bliver lidt kedelige, så findes der forskellige tips til at gøre dem mere interessante.

Sæt et sidste præg med smykker

Smykker fylder ofte ikke ret meget, men til gengæld gør de alligevel en stor forskel for dit look. Når du tilføjer nogle smykker til dit look, kommer det nemlig ofte til at se langt mere gennemført ud. Det gælder både halskæder, øreringe, fingerringe m.m. Det er alt sammen med til at sætte et sidste præg på dit look, som i den grad gør en forskel.

Det handler blot om at finde nogle smykker, som du synes godt om. Her finder du f.eks. Sistie smykker og accessories.

Tilføj farve med et satintørklæde

Det lyder måske skørt, at du skal tage et tørklæde på til sommer. Men satintørklæder er ofte små og lette og kommer i alverdens forskellige sommerfarver- og mønstre. Det er tørklæder, som du f.eks. kan binde i dit hår som en hårelastik eller et hårbånd. Du kan også binde det på din taske eller i din bukserem.

Et satintørklæde giver noget farve til dit look, som binder det sammen på en anderledes, men rigtig flot måde.

Gør dit look gennemført med en taske

En taske er ikke bare rigtig praktisk at have med rundt omkring. Den er også med til at gøre dit look mere gennemført at se på. En taske afslutter ligesom dit look og sætter det sidste præg, før du går ud ad døren.

Tasker kan du finde i mange forskellige størrelser, farver og designs. Hvis du gerne vil nøjes med én taske, så er det en fordel at finde en, der passer til det meste.